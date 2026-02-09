Todo el mundo habla de inflación. Sale en las noticias, economistas y políticos la debaten, e incluso en la oficina la mencionan. Quizás pienses que la inflación simplemente significa menos dinero en tus bolsillos, pero ¿Cuánto entiendes realmente? Por ejemplo, ¿sabes cómo se mide o calcula la inflación?

El artículo publicado por Eurostat sobre inflación para principiantes de Statistics 4 puede ayudarte a responder tus preguntas. Es una guía sencilla para entender qué es la inflación, cómo funciona y qué significa para ti.

Te guía a través de conceptos clave como los precios al consumidor y la tasa de inflación, utilizando ejemplos prácticos que muestran cómo se seleccionan, recopilan y categorizan los datos. Un breve video explica todos los puntos clave.

Al final del artículo, podrás realizar un test para poner a prueba tus conocimientos y explorar otros recursos interesantes, por ejemplo, el Rincón de educación o visualizaciones de datos interactivas donde podrás consultar los precios al consumidor en toda la UE.