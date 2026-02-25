La tasa de inflación anual de la zona euro fue del 1,7 % en enero de 2026, por debajo del 2,0 % en diciembre. Un año antes, la tasa era del 2,5 %. La inflación anual de la Unión Europea fue del 2,0 % en enero de 2026, frente al 2,3 % de diciembre. Un año antes, la tasa era del 2,8 %. Estas cifras son publicadas por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

Las tasas anuales más bajas se registraron en Francia (0,4 %), Dinamarca (0,6 %), Finlandia e Italia (ambas 1,0 %). Las tasas anuales más altas se registraron en Rumania (8,5 %), Eslovaquia (4,3 %) y Estonia (3,8 %). En comparación con diciembre de 2025, la inflación anual cayó en veintitrés Estados miembros, se mantuvo estable en uno y aumentó en tres.

En enero de 2026, la mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro provino de los servicios (+1,45 puntos porcentuales, pp), seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco (+0,51 pp), los bienes industriales no energéticos (+0,09 pp) y la energía (-0,39 pp).