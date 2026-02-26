La UE exportó bienes a Estados Unidos por valor de 554.000 millones de euros e importó 354.400 millones en 2025, lo que generó un superávit comercial de 199.600 millones de euros. En comparación con 2024, tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron un 3,4 % y un 4,8 %, respectivamente.

Según informa Eurostat, en el primer trimestre de 2025, tanto las importaciones desde Estados Unidos como, especialmente, las exportaciones hacia este país aumentaron significativamente, seguido de una marcada disminución en el segundo trimestre. En el tercer trimestre, las importaciones crecieron ligeramente, mientras que las exportaciones registraron una modesta disminución. Finalmente, en el cuarto trimestre, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron.

Productos médicos y farmacéuticos, el producto comercial más importante

Al analizar el desglose según las categorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) , los cinco grupos de productos más exportados en 2025 representaron más de la mitad (53,0 %) de todas las exportaciones a Estados Unidos. Estos fueron: productos medicinales y farmacéuticos (29,0 %), vehículos de carretera (7,5 %), maquinaria y equipo industrial general (5,9 %), maquinaria, aparatos y componentes eléctricos (5,8 %) y maquinaria y equipo generadores de energía (4,8 %).