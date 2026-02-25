La pensión media de las mujeres de 65 años o más en la UE fue un 24,5 % inferior a la de los hombres en 2024.

Las mayores brechas se registran en Malta (40,3 %), los Países Bajos (36,3 %) y Austria (35,6 %), según informa Eurostat. En cambio, la brecha fue menor en Estonia (5,6 %), seguida de Eslovaquia (8,4 %) y Hungría (9,6 %).

Además de los cálculos basados en las pensiones medias, Eurostat también publica la brecha de género utilizando los valores medios de las pensiones, que es el valor medio que separa la mitad superior de las pensiones de la mitad inferior. A diferencia de la media, la mediana es menos sensible a un pequeño número de valores de pensión extremadamente altos o bajos.

La mediana de las pensiones de las mujeres en la UE fue un 24,9 % inferior a la de los hombres. Las mayores brechas en la mediana de las pensiones se registrarán en Luxemburgo (43,3 %), España (41,1 %) y los Países Bajos (39,6 %), mientras que las brechas más pequeñas se observan en Estonia (-0,3 %), Hungría (0,4 %) y Dinamarca (2,7 %).

Al comparar los resultados en términos medios y medios, las mayores diferencias se registraron en Dinamarca, donde la brecha en las pensiones medias fue 12,9 puntos porcentuales (pp) superior a la de las pensiones medias, seguida de Bélgica (11,0 pp) y Hungría (9,2 pp).

En algunos países, lo contrario fue el caso, la brecha en la mediana de las pensiones fue mayor que la de las pensiones promedio. Las brechas en la mediana de las pensiones fueron considerablemente más altas que las de las pensiones medias en España (-11,9 p. p.), Luxemburgo (-10,6 p. p.) y Portugal (-6,5 p. p.).