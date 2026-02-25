El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó este martes que la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México será firmada en mayo de este año.

Durante su participación en la 1ª Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, Ebrard señaló: “Estamos trabajando en muchos frentes. Con la Unión Europea, ya hemos terminado el Acuerdo de Modernización, y creo que se firmará a fines de mayo”. Asimismo, destacó las oportunidades que se derivarán de este nuevo acuerdo.

Las negociaciones para la modernización del acuerdo comercial entre la UE y México culminaron el 17 de enero de 2025. Este nuevo acuerdo reemplazará al Acuerdo Global de 2000, que regula las relaciones comerciales y de cooperación entre ambas partes.

El 3 de septiembre de 2025, la Comisión Europea adoptó las propuestas para la firma y ratificación tanto del Acuerdo Global modernizado como del Acuerdo Comercial Interino.

Una vez ratificado, el acuerdo establecerá nuevas condiciones para el comercio, la inversión y la cooperación en diversos sectores. Su objetivo es facilitar el acceso de las exportaciones agroalimentarias de la UE, promover la participación de empresas europeas en contratos gubernamentales en México, y fortalecer la cooperación en áreas clave como la protección del clima, los derechos laborales y el suministro de materiales críticos para las transiciones verde y digital.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Šefčovič, expresó este martes en una reunión de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo que Bruselas confía en que el proceso de firma y ratificación del acuerdo se llevará a cabo “muy pronto”.