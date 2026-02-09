La comunidad investigadora se ha visto reforzada por las Becas Postdoctorales de Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 2025 de la Comisión Europea, con un presupuesto de 404,3 millones de euros para la edición de este año.

Esta iniciativa capacitará a 1.610 investigadores postdoctorales, seleccionados entre 17.066 solicitantes internacionales, para desarrollar sus propios proyectos, mientras reciben capacitación de alta calidad, oportunidades de movilidad internacional y supervisión experta en instituciones académicas y no académicas. Esta evolución refuerza la reputación de Europa como centro de excelencia científica, apertura e innovación, como ilustra el marco de Horizonte Europa, el programa multimillonario de investigación de la UE.

Según informa la Comisión Europea, los becarios seleccionados representan casi 80 nacionalidades. Llevarán a cabo sus proyectos de investigación en 45 países de Europa y fuera de ella, trabajando en universidades, centros de investigación, instituciones públicas, organizaciones privadas y pequeñas y medianas empresas. Sus proyectos abarcan todas las disciplinas científicas. La representación más fuerte está en ciencias sociales y humanidades, ciencias de la vida e ingeniería y va desde la investigación fundamental hasta proyectos que abordan directamente los principales desafíos sociales y tecnológicos.

La mayor parte de la financiación apoyará las becas postdoctorales europeas, lo que permitirá a 1.446 investigadores trabajar en la UE y en los países asociados a Horizonte Europa. Además, 164 investigadores se beneficiarán de Global Postdoctoral Fellowships. Esto les permitirá llevar a cabo parte de su investigación en instituciones líderes fuera de Europa, especialmente en los Estados Unidos, Canadá y Australia, antes de regresar a Europa para compartir los conocimientos y la experiencia que habrán acumulado dentro de su institución.

La comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, ha declarado: «Las becas postdoctorales Marie Skłodowska-Curie Actions muestran una vez más por qué los investigadores eligen Europa. Estos resultados reflejan la fortaleza de nuestro ecosistema de investigación y nuestro compromiso de apoyar la excelencia científica, la apertura y la movilidad. Felicito a todos los becarios seleccionados y espero con interés ver cómo su trabajo contribuirá a la competitividad, la capacidad de innovación y el progreso social de Europa».

Está previsto que la próxima convocatoria de becas postdoctorales MSCA se abra el 9 de abril de 2026. Puede obtenerse más información en el sitio web de las acciones Marie Skłodowska-Curie.