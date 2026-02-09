La Comisión Europea ha adoptado hoy nuevas medidas en el marco del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles para evitar la destrucción de prendas de vestir, accesorios de vestir y calzado no vendidos.

Al promover la reutilización y el reciclado, estas medidas ayudarán a reducir los residuos, reducir los daños medioambientales y crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas. Y como resultado, el sector textil puede avanzar más rápido hacia prácticas más circulares y es otro paso en la promoción de una economía circular en toda la UE.

Según informa la Comisión Europea, las nuevas medidas ayudarán a las empresas a cumplir los requisitos relativos a la destrucción de productos textiles no vendidos en el marco del Reglamento sobre productos textiles sostenibles. Aclaran en qué circunstancias se permitirá la destrucción, por ejemplo, por razones de seguridad o por daños al producto. También introducen un formato normalizado para que las empresas divulguen los volúmenes de bienes de consumo no vendidos que descartan, de la manera más sencilla posible sin añadir una carga administrativa adicional.

Cada año en Europa, se estima que entre el 4 y el 9 % de los textiles no vendidos se destruyen antes de ser usados. Estos residuos generan alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, lo que es casi igual a las emisiones netas totales de Suecia en 2021. El Reglamento ESPR, que entró en vigor en julio de 2024, tiene por objeto mejorar significativamente la sostenibilidad de los productos introducidos en el mercado de la UE mejorando su circularidad, rendimiento energético, reciclabilidad y durabilidad. Exige a las empresas que divulguen información sobre los productos de consumo no vendidos que descartan como residuos. También introduce una prohibición de la destrucción de prendas de vestir, accesorios de vestir y calzado no vendidos. Esto responde a las crecientes preocupaciones de los consumidores sobre los residuos textiles debido a los impactos ambientales y sociales de la moda rápida.

La prohibición de destrucción se aplicará a las grandes empresas a partir del 19 de julio de 2026 y se espera que las medianas empresas sigan en julio de 2030. Las normas sobre divulgación de información en el marco del Reglamento sobre el diseño ecológico de productos sostenibles ya se aplican a las grandes empresas y también se aplicarán a las medianas empresas en 2030.

La comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, ha declarado: