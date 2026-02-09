La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, reclamó hoy una ofensiva de inversión a nivel comunitario para impulsar la competitividad de la UE y destacó el sector de las industrias verdes como la fabricación de paneles solares, que China controla al 90 % y genera riesgos de «ciberseguridad y dependencia energética».

«Apoyar la transición verde implica decisiones estratégicas vinculadas a la seguridad económica. Las empresas europeas afrontan amplias dependencias externas, desde materias primas críticas hasta tecnologías avanzadas. China representa por sí sola el 30 % de la producción manufacturera mundial», advierte Calviño en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La misiva, a la que ha accedido EFE, llega en vísperas de la cumbre informal sobre competitividad que los líderes de los Veintisiete celebrarán este jueves en Bélgica.

En materia de industrias limpias, que impulsan un tercio del crecimiento económico de la UE, según el BEI, Calviño cita el ejemplo de las baterías y los paneles solares.

«Los proveedores chinos de inversores solares controlan más del 90 % del mercado mundial, lo que plantea riesgos de ciberseguridad y dependencia estratégica», apunta la española entre sus recomendaciones sobre la manera de abordar la competitividad en el «nuevo contexto geoeconómico».

Reforzar la capacidad industrial europea

Para afrontar este equilibrio, reclama «una acción urgente y coordinada para diversificar proveedores, reforzar la capacidad industrial europea y mantener los compromisos internacionales, en particular en África».

«El BEI está preparando un programa específico de apoyo financiero a fabricantes europeos de inversores solares», añade el banco público.

En líneas generales, la presidenta del BEI señala que «a medida que la reconfiguración del orden mundial entra en una nueva fase, existe un amplio consenso sobre lo que debe hacerse», con grandes ejes como integrar más y mejor los mercados de telecomunicaciones, digitales, energéticos y de capitales.

En cuanto a las inversiones, Calviño añade la necesidad de desbloquear un gran volumen de fondos para «nuevas tecnologías e inteligencia artificial, infraestructuras críticas, seguridad y defensa; simplificación para hacer a la UE más ágil y eficiente; y asociaciones internacionales beneficiosas para ambas partes y alianzas estratégicas en todo el mundo».

Llama también a dinamizar la actividad del sector privado, tanto a nivel empresarial como inversor, para aprovechar «el potencial aún no explotado del mercado interior» y asegura que la UE ha reaccionado mejor que EE.UU. al nuevo escenario proteccionista.

«Las empresas europeas se han adaptado relativamente bien al impacto arancelario, mejor que sus homólogas estadounidenses», señala la presidenta del BEI en base a las encuestas de inversión de la entidad.

La exvicepresidenta española subraya, no obstante, que «la inversión en activos intangibles clave para la innovación (I+D, capacidades, software, etc.) continúa creciendo, pero es especialmente vulnerable a la incertidumbre».

Los desafíos económicos requieren de «una acción a escala europea para movilizar el ahorro hacia inversiones productivas en todos los rincones de nuestra Unión y alcanzar la escala necesaria para cerrar las brechas transatlánticas y convertir nuestra ambición colectiva en avances reales sobre el terreno», resume.

Ese esfuerzo, que el BEI apoyó en 2025 con 100.000 millones de euros de nueva financiación, tendrá continuidad y la entidad reforzará su enfoque para aprovechar su capital y las garantías del presupuesto de la UE para maximizar el impacto en la autonomía estratégica y la seguridad económica de Europa.

Calviño enumera tres ejes de acción, que comienzan con aprovechar mejor fortalezas de la UE como una «sólida base industrial» y la «inversión a largo plazo en investigación e innovación».

«Abordar los cuellos de botella en el sector energético es esencial para reducir costes y aprovechar un sistema plenamente integrado», señala la española.

La presidenta del BEI aboga también por «movilizar los mercados de capitales», pues el 45 % de las empresas europeas percibe la financiación como un obstáculo, frente al 29 % en EE.UU.

«Las empresas europeas reciben un 50 % menos de capital que sus equivalentes estadounidenses tras diez años de actividad, lo que empuja a muchas a buscar financiación en el exterior», lamenta.

Por ello, aboga por crear un marco común de inversión para empresas e inversores para los Veintisiete.

Por último, anima a maximizar el presupuesto de la UE para 2028-2034 con un «mayor énfasis en instrumentos financieros y garantías presupuestarias».