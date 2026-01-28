El portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo para Seguridad y Defensa, Nicolás Pascual de la Parte, presentó las prioridades del grupo popular en Seguridad y Defensa para 2026 y los avances en el entorno de seguridad europeo, incluyendo a la OTAN, Ucrania y Groenlandia.

De la Parte reconoció que los europeos no están actualmente en una posición para defenderse por sí mismos, suscribiendo las declaraciones del Secretario General de la OTAN, Marc Rutte, realizadas el día anterior en un intercambio de opiniones con miembros de las Comisiones de Seguridad y Defensa (SEDE) y de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo.

Rutte enfatizó que una defensa europea más capaz es esencial y celebró los esfuerzos del bloque en aumentar la inversión en defensa. También destacó la cooperación vital entre la OTAN y la UE, insistiendo en que ambos deben complementar sus capacidades para mantener a Europa segura y garantizar el futuro de Ucrania.

El eurodiputado popular, quien fue embajador permanente de España ante la OTAN entre 2017 y 2018, abogó este martes por fortalecer el pilar europeo dentro de la Alianza, de manera que los europeos puedan aumentar gradualmente sus capacidades militares. Aseguró que la idea de dar prioridad a los equipos fabricados en la UE y en los países del EEE/EFTA es una decisión lógica.

Asimismo, explicó que resulta normal que Ucrania obtenga equipo de Estados Unidos para defenderse de la agresión militar rusa, dado que los europeos no pueden proporcionárselo.

En declaraciones a Agence Europe, De la Parte expresó una serie de deseos respecto a la estrategia de seguridad europea que la Comisión Europea presentará en los próximos seis meses. Destacó la necesidad de poner en práctica el concepto de “resiliencia integrada”, que debe abarcar no solo el aspecto militar, sino también la «seguridad interna» y la lucha contra las «amenazas híbridas», como los ciberataques, los ataques físicos a infraestructuras críticas y la desinformación.

Además, subrayó que «no tenemos otra opción que defendernos sin que otros terceros países lo hagan», advirtiendo que «el cambio de política de Estados Unidos se mantendrá más allá de Donald Trump», por lo que la UE debe volverse más competitiva en un entorno global cambiante, donde cada nación debería centrarse en fortalecer sus propios intereses.

A pesar de ello, De la Parte resaltó que el PPE es consciente de que, hasta que Europa logre una soberanía completa en materia de Defensa, la Unión seguirá necesitando a Estados Unidos y, especialmente, su respaldo a la OTAN.