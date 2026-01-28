El 76,9 % de los usuarios de Internet de la UE protegieron sus datos en línea en 2025 tomando medidas para gestionar el acceso a sus datos personales, un aumento de 3,7 puntos porcentuales (pp) en comparación con 2023 (73,2 %).

La mayoría de los usuarios de internet (58,8 %) optó por no permitir que sus datos personales se utilizaran con fines publicitarios, mientras que el 56,2 % restringió o denegó el acceso a su ubicación geográfica. El uso de estas medidas de protección ha aumentado 4,5 y 5,4 puntos porcentuales en los últimos dos años, en comparación con 2023.

Limitar el acceso a los perfiles de redes sociales o al almacenamiento compartido en línea también se volvió más común: el 46,0 % de los usuarios de Internet tomaron esta medida, un aumento de 5,0 pp en comparación con 2023.

Además, el 39,0 % de las personas comprobaron que el sitio web en el que proporcionaron datos personales era seguro (+4,2 pp) y el 37,6 % leyó las declaraciones de política de privacidad antes de compartir sus datos personales (+1,7 pp).

El mayor porcentaje de usuarios de Internet que tomaron medidas para proteger sus datos se registró en Finlandia (92,6 %), seguida de los Países Bajos (91,2 %) y Chequia (90,3 %).

Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en Rumania (56,0 %), Eslovenia (57,4 %) y Bulgaria (62,0 %).