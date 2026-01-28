El precio medio de una hectárea de tierra cultivable en la UE se estimó en 15.224 € en 2024, lo que supone un aumento del 6,1 % con respecto a 2023 (14.343 €). El precio medio anual de alquiler de tierras cultivables y pastos permanentes se estimó en 295 € por hectárea, lo que supone un aumento del 6,4 % con respecto a 2023 (277 €).

Esta información procede de los datos sobre precios y alquileres de tierras agrícolas publicados hoy por Eurostat. Entre los países con datos disponibles, el precio medio más alto por hectárea de tierra cultivable se registró en Malta (201.263 €), seguida de los Países Bajos (96.608 €) y Portugal (76.556 €).

Los precios medios de tierras cultivables más bajos se registraron en Letonia (4.825 euros por hectárea), Lituania (5.590 euros) y Eslovaquia (5.823 euros).

Alquilar una hectárea de tierra cultivable fue más caro en los Países Bajos, con un promedio de 941 euros al año, seguido de Dinamarca (580 euros) y Grecia (509 euros).

Por el contrario, los precios de alquiler de tierras más bajos fueron en Eslovaquia (69 €), Croacia (76 €) y Malta (92 €).