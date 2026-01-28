Componentes del ingreso real de los hogares

Durante el tercer trimestre de 2025, el aumento de la renta real per cápita de los hogares en la eurozona y la UE se explica principalmente por la contribución positiva de la remuneración de los asalariados y las transferencias sociales en especie. Por el contrario, los impuestos corrientes y las cotizaciones sociales netas fueron los factores negativos más importantes tanto en la eurozona como en la UE .

La tasa de ahorro de los hogares disminuyó tanto en la zona del euro como en la UE

En el tercer trimestre de 2025, la tasa de ahorro disminuyó 0,3 puntos porcentuales (pp) tanto en la zona del euro como en la UE, en comparación con el trimestre anterior.

Entre los Estados miembros cuyos datos se publican, la tasa de ahorro de los hogares aumentó en ocho, se mantuvo estable en uno y disminuyó en siete. Italia registró el mayor aumento (+1,4 pp), seguida de Hungría (+1,1 pp) y Polonia (0,6 pp). Al mismo tiempo, la mayor disminución se observó en Grecia (-1,8 pp), Suecia (-1,4 pp) y Finlandia (-1,2 pp).