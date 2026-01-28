El consumo real per cápita de los hogares aumentó un 0,4 % en la zona euro en el tercer trimestre de 2025, tras un incremento del 0,4 % en el trimestre anterior. En el mismo período, la renta real per cápita de los hogares aumentó un 0,1 %, tras un aumento del 0,5 % en el segundo trimestre de 2025.
Estos datos proceden de un conjunto detallado de cuentas sectoriales europeas trimestrales ajustadas estacionalmente que publica Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
En el conjunto de la UE, el consumo real per cápita de los hogares aumentó un 0,5 % en el tercer trimestre de 2025, tras un incremento del 0,5 % en el trimestre anterior. Al mismo tiempo, la renta real per cápita de los hogares aumentó un 0,2 %, tras haber aumentado un 0,7 % en el segundo trimestre de 2025.
Componentes del ingreso real de los hogares
Durante el tercer trimestre de 2025, el aumento de la renta real per cápita de los hogares en la eurozona y la UE se explica principalmente por la contribución positiva de la remuneración de los asalariados y las transferencias sociales en especie. Por el contrario, los impuestos corrientes y las cotizaciones sociales netas fueron los factores negativos más importantes tanto en la eurozona como en la UE .
La tasa de ahorro de los hogares disminuyó tanto en la zona del euro como en la UE
En el tercer trimestre de 2025, la tasa de ahorro disminuyó 0,3 puntos porcentuales (pp) tanto en la zona del euro como en la UE, en comparación con el trimestre anterior.
Entre los Estados miembros cuyos datos se publican, la tasa de ahorro de los hogares aumentó en ocho, se mantuvo estable en uno y disminuyó en siete. Italia registró el mayor aumento (+1,4 pp), seguida de Hungría (+1,1 pp) y Polonia (0,6 pp). Al mismo tiempo, la mayor disminución se observó en Grecia (-1,8 pp), Suecia (-1,4 pp) y Finlandia (-1,2 pp).
La tasa de inversión de los hogares se mantiene igual tanto en la zona del euro como en la UE
En el tercer trimestre de 2025, la tasa de inversión de los hogares se mantuvo estable tanto en la zona del euro como en la UE , en comparación con el trimestre anterior.
Entre los Estados miembros con datos publicados, la tasa de inversión de los hogares aumentó en nueve, se mantuvo estable en tres y disminuyó en cuatro. Grecia registró el mayor aumento (+0,9 pp), seguida de Irlanda (+0,5 pp), mientras que la mayor disminución se observó en Italia (-0,3 pp).
