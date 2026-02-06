En noviembre de 2025, en comparación con octubre de 2025, la producción de servicios desestacionalizada disminuyó un 0,6 % en la zona euro y un 0,5 % en la UE , según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea . En octubre de 2025, la producción de servicios creció un 0,1 % tanto en la zona euro como en la UE .
En noviembre de 2025, en comparación con noviembre de 2024, la producción de servicios aumentó un 0,3% en la zona del euro y un 0,2% en la UE .
En la zona del euro , en noviembre de 2025, en comparación con octubre de 2025, la producción de servicios
-
disminuyó para transporte y almacenamiento en un 0,7%,
-
disminuyó en un 0,1% para los servicios de alojamiento y alimentación,
-
disminuyó para información y comunicación en un 0,1%,
-
disminuyó en las actividades inmobiliarias un 0,3%,
-
disminuyó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,7%,
-
Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,6%.
En la UE , la producción de servicios
-
disminuyó para transporte y almacenamiento en un 0,9%,
-
disminuyó en un 0,2% para los servicios de alojamiento y alimentación,
-
disminuyó en información y comunicación un 0,4%,
-
disminuyó en las actividades inmobiliarias un 0,1%,
-
disminuyó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,5%,
-
Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,7%.
Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores descensos mensuales se registraron en Grecia (-6,0%), Dinamarca (-5,1%) y Hungría (-2,0%). Los mayores aumentos se observaron en Bulgaria (+2,9%), Rumanía (+2,3%) y Eslovaquia (+2,1%).
En la zona del euro , en noviembre de 2025, en comparación con noviembre de 2024, la producción de servicios
-
disminuyó para transporte y almacenamiento en un 0,3%,
-
aumentó en un 0,1% para los servicios de alojamiento y alimentación,
-
aumentó en información y comunicación un 3,2%,
-
aumentó para las actividades inmobiliarias en un 0,3%,
-
disminuyó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,1%,
-
Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,6%.
En la UE , la producción de servicios
-
disminuyó en un 1,6% para el transporte y almacenamiento,
-
aumentó en un 0,2% para los servicios de alojamiento y alimentación,
-
aumentó en información y comunicación un 3,0%,
-
aumentó para las actividades inmobiliarias en un 1,2%,
-
aumentó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,3%,
-
Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,4%.
Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores incrementos anuales se registraron en Bulgaria (+9,9%), Polonia (+5,8%), Letonia y Rumanía (ambos +5,0%). Los mayores descensos se observaron en Dinamarca (-13,0%), Hungría (-8,9%) y Estonia (-2,3%).
|
|
25 de junio
|
25 de julio
|
25 de agosto
|
25 de septiembre
|
25 de octubre
|
25 de noviembre
|
Zona del euro 20
|
|
|
|
|
|
|
Servicios totales
|
-0.1
|
0.3
|
-0.2
|
0.1
|
0.1
|
-0.6
|
Transporte y almacenamiento
|
0.1
|
0.9
|
-0.5
|
0.3
|
-0.7
|
-0.7
|
Servicios de alojamiento y comida
|
-0.5
|
-0.5
|
0.0
|
0.4
|
0.7
|
-0.1
|
Información y comunicación
|
0.3
|
0.9
|
-0.4
|
0.1
|
0.2
|
-0.1
|
Actividades inmobiliarias
|
-0.3
|
-0.1
|
0.2
|
1.1
|
-1.4
|
-0.3
|
Actividades profesionales, científicas y técnicas
|
0.3
|
0.7
|
-0.5
|
0.1
|
0.5
|
-0.7
|
Servicios administrativos y de apoyo
|
-0.5
|
-0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
-0.6
|
UE
|
|
|
|
|
|
|
Servicios totales
|
0.0
|
0.2
|
-0.3
|
-0.1
|
0.1
|
-0.5
|
Transporte y almacenamiento
|
-0.3
|
1.0
|
-0.9
|
-0.5
|
-1.0
|
-0.9
|
Servicios de alojamiento y comida
|
-0.5
|
-0.5
|
0.0
|
0.4
|
0.8
|
-0.2
|
Información y comunicación
|
0.6
|
1.0
|
-0.9
|
0.3
|
0.3
|
-0.4
|
Actividades inmobiliarias
|
-0.4
|
-0.5
|
0.8
|
0.9
|
-1.5
|
-0.1
|
Actividades profesionales, científicas y técnicas
|
0.4
|
1.0
|
-0.9
|
0.2
|
0.4
|
-0.5
|
Servicios administrativos y de apoyo
|
-0.3
|
-0.3
|
-0.2
|
0.2
|
0.6
|
-0.7
|
|
25 de junio
|
25 de julio
|
25 de agosto
|
25 de septiembre
|
25 de octubre
|
25 de noviembre
|
Zona del euro 20
|
-0.1
|
0.3
|
-0.2
|
0.1
|
0.1
|
-0.6
|
Zona del euro 21
|
-0.1
|
0.3
|
-0.2
|
0.1
|
0.1
|
-0.5
|
UE
|
0.0
|
0.2
|
-0.3
|
-0.1
|
0.1
|
-0.5
|
Bélgica
|
-1.3
|
1.7
|
-1.7
|
0.4
|
0.2
|
-0.6
|
Bulgaria
|
0.8
|
0.4
|
-0.7
|
1.4
|
3.2
|
2.9
|
Chequia
|
0.4
|
-0.5
|
0.1
|
-0.3
|
0.8
|
0.6
|
Dinamarca
|
-4.2
|
0.9
|
-4.2
|
-4.6
|
-2.1
|
-5.1
|
Alemania
|
0.2
|
0.9
|
-0.8
|
-0.1
|
-0.4
|
-0.4
|
Estonia
|
2.2
|
-1.4
|
0.0
|
2.2
|
-1.3
|
-1.9
|
Irlanda
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Grecia
|
1.2
|
0.8
|
4.8
|
-2.0
|
-2.1
|
-6.0
|
España
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.6
|
0.2
|
0.1
|
Francia
|
-0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.1
|
0.1
|
-1.0
|
Croacia
|
1.5
|
-1.3
|
-1.5
|
1.8
|
0.8
|
-1.0
|
Italia
|
0.2
|
-0.4
|
-0.3
|
1.6
|
-0.7
|
-0.2
|
Chipre
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Letonia
|
-1.0
|
0.6
|
-0.1
|
0.3
|
1.5
|
0.5
|
Lituania
|
0.9
|
0.9
|
0.2
|
1.1
|
0.9
|
-1.0
|
Luxemburgo
|
1.5
|
3.0
|
-8.2
|
3.6
|
2.6
|
0.6
|
Hungría
|
-0.5
|
0.1
|
-1.1
|
-0.4
|
-0.4
|
-2.0
|
Malta
|
-0.2
|
1.0
|
-1.2
|
-0.3
|
0.9
|
-0.8
|
Países Bajos
|
-0.3
|
1.5
|
-0.5
|
0.3
|
0.8
|
-1.2
|
Austria
|
-0.8
|
0.2
|
-0.4
|
0.8
|
0.4
|
-0.6
|
Polonia
|
1.6
|
-0.2
|
-0.5
|
0.5
|
0.3
|
0.0
|
Portugal
|
1.1
|
0.3
|
-3.7
|
1.5
|
-0.3
|
-0.5
|
Rumania
|
0.3
|
1.2
|
-2.1
|
1.3
|
-1.1
|
2.3
|
Eslovenia
|
-0.1
|
0.7
|
1.5
|
2.8
|
-2.6
|
1.5
|
Eslovaquia
|
1.0
|
-1.7
|
-0.1
|
2.7
|
-1.6
|
2.1
|
Finlandia
|
0.5
|
-0.2
|
-0.3
|
1.3
|
-0.2
|
0.5
|
Suecia
|
1.5
|
0.1
|
-0.5
|
0.0
|
0.6
|
-0.4
|
Noruega
|
1.2
|
2.3
|
2.3
|
-3.9
|
0.1
|
1.3
|
|
25 de junio
|
25 de julio
|
25 de agosto
|
25 de septiembre
|
25 de octubre
|
25 de noviembre
|
Zona del euro 20
|
|
|
|
|
|
|
Servicios totales
|
3.4
|
2.8
|
2.3
|
2.8
|
2.0
|
0.3
|
Transporte y almacenamiento
|
3.2
|
3.1
|
2.3
|
2.7
|
1.1
|
-0.3
|
Servicios de alojamiento y comida
|
2.9
|
1.4
|
1.9
|
2.0
|
2.5
|
0.1
|
Información y comunicación
|
5.6
|
6.2
|
5.2
|
5.7
|
4.4
|
3.2
|
Actividades inmobiliarias
|
4.1
|
2.4
|
3.3
|
4.2
|
0.8
|
0.3
|
Actividades profesionales, científicas y técnicas
|
3.7
|
3.0
|
1.2
|
2.8
|
2.2
|
-0.1
|
Servicios administrativos y de apoyo
|
1.7
|
0.6
|
0.5
|
0.7
|
1.1
|
-0.6
|
UE
|
|
|
|
|
|
|
Servicios totales
|
3.6
|
3.0
|
2.2
|
2.6
|
1.9
|
0.2
|
Transporte y almacenamiento
|
3.8
|
3.6
|
2.2
|
1.9
|
-0.2
|
-1.6
|
Servicios de alojamiento y comida
|
2.8
|
1.3
|
1.8
|
2.0
|
2.6
|
0.2
|
Información y comunicación
|
5.9
|
6.5
|
4.9
|
5.3
|
4.6
|
3.0
|
Actividades inmobiliarias
|
3.8
|
1.8
|
3.3
|
4.3
|
1.3
|
1.2
|
Actividades profesionales, científicas y técnicas
|
3.8
|
3.7
|
1.3
|
2.9
|
2.3
|
0.3
|
Servicios administrativos y de apoyo
|
1.8
|
0.8
|
0.5
|
0.6
|
1.3
|
-0.4
|
|
25 de junio
|
25 de julio
|
25 de agosto
|
25 de septiembre
|
25 de octubre
|
25 de noviembre
|
Zona del euro 20
|
3.4
|
2.8
|
2.3
|
2.8
|
2.0
|
0.3
|
Zona del euro 21
|
3.3
|
2.7
|
2.2
|
2.7
|
2.0
|
0.3
|
UE
|
3.6
|
3.0
|
2.2
|
2.6
|
1.9
|
0.2
|
Bélgica
|
-1.0
|
-0.1
|
-0.4
|
1.0
|
0.3
|
-1.4
|
Bulgaria
|
3.2
|
1.4
|
-0.1
|
1.7
|
5.9
|
9.9
|
Chequia
|
2.4
|
0.6
|
1.0
|
0.2
|
1.2
|
3.3
|
Dinamarca
|
10.5
|
7.7
|
0.8
|
-3.2
|
-7.3
|
-13.0
|
Alemania
|
3.8
|
4.8
|
3.1
|
3.0
|
1.3
|
0.3
|
Estonia
|
9.9
|
7.3
|
6.0
|
8.4
|
3.6
|
-2.3
|
Irlanda
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Grecia
|
22.8
|
15.7
|
27.1
|
19.1
|
17.4
|
3.5
|
España
|
2.8
|
2.0
|
1.4
|
3.0
|
2.8
|
2.3
|
Francia
|
4.1
|
2.8
|
1.5
|
2.6
|
2.5
|
-0.1
|
Croacia
|
3.0
|
-0.3
|
-2.7
|
1.1
|
2.3
|
-0.7
|
Italia
|
3.5
|
0.5
|
0.0
|
3.8
|
1.6
|
-0.3
|
Chipre
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Letonia
|
2.6
|
3.7
|
4.8
|
2.5
|
4.4
|
5.0
|
Lituania
|
8.4
|
10.6
|
8.5
|
11.8
|
10.1
|
4.9
|
Luxemburgo
|
-43.8
|
-41.5
|
-0.8
|
3.0
|
-0.1
|
2.7
|
Hungría
|
1.8
|
5.0
|
0.3
|
0.2
|
-0.4
|
-8.9
|
Malta
|
-1.8
|
3.4
|
-2.2
|
-3.0
|
1.7
|
-1.1
|
Países Bajos
|
1.8
|
3.0
|
2.1
|
1.2
|
1.6
|
-0.5
|
Austria
|
-0.2
|
-0.8
|
-1.3
|
0.4
|
-0.2
|
-1.7
|
Polonia
|
6.8
|
5.7
|
4.9
|
6.6
|
5.5
|
5.8
|
Portugal
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Rumania
|
3.4
|
8.1
|
0.9
|
4.3
|
1.7
|
5.0
|
Eslovenia
|
1.9
|
1.4
|
1.2
|
5.6
|
3.5
|
3.3
|
Eslovaquia
|
3.3
|
-0.6
|
-1.3
|
2.0
|
-0.8
|
3.3
|
Finlandia
|
2.0
|
1.1
|
-0.4
|
4.0
|
2.6
|
3.7
|
Suecia
|
3.4
|
4.2
|
1.8
|
1.4
|
3.3
|
1.5
|
Noruega
|
1.1
|
5.1
|
6.2
|
1.0
|
0.7
|
0.6
|
|
25 de junio
|
25 de julio
|
25 de agosto
|
25 de septiembre
|
25 de octubre
|
25 de noviembre
|
Zona del euro 20
|
117.1
|
117.4
|
117.2
|
117.3
|
117.4
|
116.7
|
Zona del euro 21
|
117.1
|
117.4
|
117.2
|
117.3
|
117.4
|
116.8
|
UE
|
117.4
|
117.6
|
117.3
|
117.2
|
117.3
|
116.7
|
Bélgica
|
112.9
|
114.8
|
112.9
|
113.4
|
113.6
|
112.9
|
Bulgaria
|
120.7
|
121.2
|
120.4
|
122.1
|
126.0
|
129.7
|
Chequia
|
108.4
|
107.9
|
108.0
|
107.7
|
108.6
|
109.3
|
Dinamarca
|
116.9
|
117.9
|
112.9
|
107.7
|
105.4
|
100.0
|
Alemania
|
114.9
|
115.9
|
115.0
|
114.9
|
114.4
|
113.9
|
Estonia
|
131.8
|
130.0
|
130.0
|
132.9
|
131.2
|
128.7
|
Irlanda
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Grecia
|
148.9
|
150.1
|
157.3
|
154.2
|
151.0
|
141.9
|
España
|
122.0
|
122.1
|
122.1
|
122.8
|
123.0
|
123.1
|
Francia
|
120.3
|
120.5
|
120.9
|
121.0
|
121.1
|
119.9
|
Croacia
|
116.9
|
115.4
|
113.7
|
115.7
|
116.6
|
115.4
|
Italia
|
114.3
|
113.8
|
113.5
|
115.3
|
114.5
|
114.3
|
Chipre
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Letonia
|
114.8
|
115.5
|
115.4
|
115.7
|
117.4
|
118.0
|
Lituania
|
122.3
|
123.4
|
123.6
|
124.9
|
126.0
|
124.7
|
Luxemburgo
|
62.4
|
64.3
|
59.0
|
61.1
|
62.7
|
63.1
|
Hungría
|
113.7
|
113.8
|
112.5
|
112.0
|
111.6
|
109.4
|
Malta
|
129.1
|
130.4
|
128.8
|
128.4
|
129.5
|
128.4
|
Países Bajos
|
112.5
|
114.2
|
113.6
|
113.9
|
114.8
|
113.4
|
Austria
|
104.7
|
104.9
|
104.5
|
105.3
|
105.7
|
105.1
|
Polonia
|
129.0
|
128.8
|
128.1
|
128.8
|
129.2
|
129.2
|
Portugal
|
124.8
|
125.2
|
120.6
|
122.4
|
122.0
|
121.4
|
Rumania
|
133.6
|
135.2
|
132.3
|
134.0
|
132.5
|
135.5
|
Eslovenia
|
115.4
|
116.2
|
118.0
|
121.3
|
118.1
|
119.9
|
Eslovaquia
|
99.9
|
98.2
|
98.1
|
100.7
|
99.1
|
101.2
|
Finlandia
|
110.9
|
110.7
|
110.4
|
111.8
|
111.6
|
112.2
|
Suecia
|
112.9
|
113.0
|
112.4
|
112.4
|
113.1
|
112.6
|
Noruega
|
116.7
|
119.4
|
122.1
|
117.3
|
117.4
|
118.9
|
|
25 de junio
|
25 de julio
|
25 de agosto
|
25 de septiembre
|
25 de octubre
|
25 de noviembre
|
Zona del euro 20
|
119.5
|
117.0
|
114.4
|
117.9
|
120.2
|
115.9
|
Zona del euro 21
|
119.5
|
117.0
|
114.4
|
117.9
|
120.3
|
116.0
|
UE
|
120.0
|
116.7
|
114.0
|
118.1
|
120.4
|
116.2
|
Bélgica
|
119.0
|
110.3
|
101.7
|
115.9
|
118.6
|
113.3
|
Bulgaria
|
128.2
|
131.6
|
126.7
|
124.6
|
124.5
|
126.3
|
Chequia
|
116.7
|
104.6
|
99.8
|
105.9
|
108.6
|
112.0
|
Dinamarca
|
119.0
|
115.1
|
103.2
|
108.7
|
113.5
|
98.7
|
Alemania
|
115.7
|
118.0
|
110.9
|
114.8
|
115.6
|
116.5
|
Estonia
|
135.2
|
126.6
|
127.4
|
135.3
|
133.2
|
129.0
|
Irlanda
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Grecia
|
180.3
|
190.8
|
194.6
|
188.7
|
157.5
|
122.2
|
España
|
126.3
|
131.3
|
113.2
|
124.2
|
127.2
|
121.7
|
Francia
|
122.1
|
101.9
|
131.4
|
119.4
|
124.4
|
113.8
|
Croacia
|
136.8
|
147.0
|
133.0
|
127.1
|
111.8
|
96.6
|
Italia
|
117.5
|
130.2
|
91.8
|
117.9
|
119.1
|
112.4
|
Chipre
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Letonia
|
114.4
|
116.8
|
116.1
|
118.8
|
120.4
|
117.2
|
Lituania
|
123.4
|
125.1
|
120.4
|
129.9
|
134.6
|
123.3
|
Luxemburgo
|
63.1
|
66.9
|
52.8
|
61.2
|
66.7
|
65.5
|
Hungría
|
111.2
|
122.2
|
113.9
|
118.0
|
120.4
|
110.9
|
Malta
|
133.4
|
138.1
|
130.7
|
130.7
|
138.1
|
129.2
|
Países Bajos
|
114.8
|
115.6
|
107.9
|
113.5
|
119.1
|
116.7
|
Austria
|
101.0
|
107.8
|
99.6
|
103.1
|
107.3
|
102.2
|
Polonia
|
132.6
|
129.3
|
125.4
|
133.2
|
132.0
|
132.0
|
Portugal
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
do
|
Rumania
|
138.1
|
140.6
|
129.3
|
136.8
|
133.8
|
135.2
|
Eslovenia
|
120.1
|
116.1
|
112.9
|
126.5
|
121.7
|
122.4
|
Eslovaquia
|
102.9
|
97.2
|
91.7
|
102.8
|
103.7
|
104.9
|
Finlandia
|
115.7
|
100.6
|
106.7
|
113.0
|
114.0
|
112.9
|
Suecia
|
119.5
|
97.6
|
102.4
|
116.1
|
120.0
|
117.4
|
Noruega
|
129.6
|
104.3
|
121.1
|
122.8
|
121.9
|
124.5
