En noviembre de 2025, en comparación con octubre de 2025, la producción de servicios desestacionalizada disminuyó un 0,6 % en la zona euro y un 0,5 % en la UE , según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea . En octubre de 2025, la producción de servicios creció un 0,1 % tanto en la zona euro como en la UE .

En noviembre de 2025, en comparación con noviembre de 2024, la producción de servicios aumentó un 0,3% en la zona del euro y un 0,2% en la UE .

Comparación mensual por sector de servicios y por Estado miembro

En la zona del euro , en noviembre de 2025, en comparación con octubre de 2025, la producción de servicios

disminuyó para transporte y almacenamiento en un 0,7%,

disminuyó en un 0,1% para los servicios de alojamiento y alimentación,

disminuyó para información y comunicación en un 0,1%,

disminuyó en las actividades inmobiliarias un 0,3%,

disminuyó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,7%,

Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,6%.

En la UE , la producción de servicios

disminuyó para transporte y almacenamiento en un 0,9%,

disminuyó en un 0,2% para los servicios de alojamiento y alimentación,

disminuyó en información y comunicación un 0,4%,

disminuyó en las actividades inmobiliarias un 0,1%,

disminuyó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,5%,

Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,7%.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores descensos mensuales se registraron en Grecia (-6,0%), Dinamarca (-5,1%) y Hungría (-2,0%). Los mayores aumentos se observaron en Bulgaria (+2,9%), Rumanía (+2,3%) y Eslovaquia (+2,1%).

Comparación anual por sector de servicios y por Estado miembro

En la zona del euro , en noviembre de 2025, en comparación con noviembre de 2024, la producción de servicios

disminuyó para transporte y almacenamiento en un 0,3%,

aumentó en un 0,1% para los servicios de alojamiento y alimentación,

aumentó en información y comunicación un 3,2%,

aumentó para las actividades inmobiliarias en un 0,3%,

disminuyó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,1%,

Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,6%.

En la UE , la producción de servicios

disminuyó en un 1,6% para el transporte y almacenamiento,

aumentó en un 0,2% para los servicios de alojamiento y alimentación,

aumentó en información y comunicación un 3,0%,

aumentó para las actividades inmobiliarias en un 1,2%,

aumentó para las actividades profesionales, científicas y técnicas en un 0,3%,

Los servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 0,4%.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores incrementos anuales se registraron en Bulgaria (+9,9%), Polonia (+5,8%), Letonia y Rumanía (ambos +5,0%). Los mayores descensos se observaron en Dinamarca (-13,0%), Hungría (-8,9%) y Estonia (-2,3%).

Tablas

Producción de servicios % de cambio respecto al mes anterior* 25 de junio 25 de julio 25 de agosto 25 de septiembre 25 de octubre 25 de noviembre Zona del euro 20 Servicios totales -0.1 0.3 -0.2 0.1 0.1 -0.6 Transporte y almacenamiento 0.1 0.9 -0.5 0.3 -0.7 -0.7 Servicios de alojamiento y comida -0.5 -0.5 0.0 0.4 0.7 -0.1 Información y comunicación 0.3 0.9 -0.4 0.1 0.2 -0.1 Actividades inmobiliarias -0.3 -0.1 0.2 1.1 -1.4 -0.3 Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.3 0.7 -0.5 0.1 0.5 -0.7 Servicios administrativos y de apoyo -0.5 -0.3 0.0 0.0 0.5 -0.6 UE Servicios totales 0.0 0.2 -0.3 -0.1 0.1 -0.5 Transporte y almacenamiento -0.3 1.0 -0.9 -0.5 -1.0 -0.9 Servicios de alojamiento y comida -0.5 -0.5 0.0 0.4 0.8 -0.2 Información y comunicación 0.6 1.0 -0.9 0.3 0.3 -0.4 Actividades inmobiliarias -0.4 -0.5 0.8 0.9 -1.5 -0.1 Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.4 1.0 -0.9 0.2 0.4 -0.5 Servicios administrativos y de apoyo -0.3 -0.3 -0.2 0.2 0.6 -0.7

Producción de servicios % de cambio respecto al mes anterior* 25 de junio 25 de julio 25 de agosto 25 de septiembre 25 de octubre 25 de noviembre Zona del euro 20 -0.1 0.3 -0.2 0.1 0.1 -0.6 Zona del euro 21 -0.1 0.3 -0.2 0.1 0.1 -0.5 UE 0.0 0.2 -0.3 -0.1 0.1 -0.5 Bélgica -1.3 1.7 -1.7 0.4 0.2 -0.6 Bulgaria 0.8 0.4 -0.7 1.4 3.2 2.9 Chequia 0.4 -0.5 0.1 -0.3 0.8 0.6 Dinamarca -4.2 0.9 -4.2 -4.6 -2.1 -5.1 Alemania 0.2 0.9 -0.8 -0.1 -0.4 -0.4 Estonia 2.2 -1.4 0.0 2.2 -1.3 -1.9 Irlanda do do do do do do Grecia 1.2 0.8 4.8 -2.0 -2.1 -6.0 España 0.2 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 Francia -0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 -1.0 Croacia 1.5 -1.3 -1.5 1.8 0.8 -1.0 Italia 0.2 -0.4 -0.3 1.6 -0.7 -0.2 Chipre do do do do do do Letonia -1.0 0.6 -0.1 0.3 1.5 0.5 Lituania 0.9 0.9 0.2 1.1 0.9 -1.0 Luxemburgo 1.5 3.0 -8.2 3.6 2.6 0.6 Hungría -0.5 0.1 -1.1 -0.4 -0.4 -2.0 Malta -0.2 1.0 -1.2 -0.3 0.9 -0.8 Países Bajos -0.3 1.5 -0.5 0.3 0.8 -1.2 Austria -0.8 0.2 -0.4 0.8 0.4 -0.6 Polonia 1.6 -0.2 -0.5 0.5 0.3 0.0 Portugal 1.1 0.3 -3.7 1.5 -0.3 -0.5 Rumania 0.3 1.2 -2.1 1.3 -1.1 2.3 Eslovenia -0.1 0.7 1.5 2.8 -2.6 1.5 Eslovaquia 1.0 -1.7 -0.1 2.7 -1.6 2.1 Finlandia 0.5 -0.2 -0.3 1.3 -0.2 0.5 Suecia 1.5 0.1 -0.5 0.0 0.6 -0.4 Noruega 1.2 2.3 2.3 -3.9 0.1 1.3

Producción de servicios % de variación respecto al mismo mes del año anterior* 25 de junio 25 de julio 25 de agosto 25 de septiembre 25 de octubre 25 de noviembre Zona del euro 20 Servicios totales 3.4 2.8 2.3 2.8 2.0 0.3 Transporte y almacenamiento 3.2 3.1 2.3 2.7 1.1 -0.3 Servicios de alojamiento y comida 2.9 1.4 1.9 2.0 2.5 0.1 Información y comunicación 5.6 6.2 5.2 5.7 4.4 3.2 Actividades inmobiliarias 4.1 2.4 3.3 4.2 0.8 0.3 Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.7 3.0 1.2 2.8 2.2 -0.1 Servicios administrativos y de apoyo 1.7 0.6 0.5 0.7 1.1 -0.6 UE Servicios totales 3.6 3.0 2.2 2.6 1.9 0.2 Transporte y almacenamiento 3.8 3.6 2.2 1.9 -0.2 -1.6 Servicios de alojamiento y comida 2.8 1.3 1.8 2.0 2.6 0.2 Información y comunicación 5.9 6.5 4.9 5.3 4.6 3.0 Actividades inmobiliarias 3.8 1.8 3.3 4.3 1.3 1.2 Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.8 3.7 1.3 2.9 2.3 0.3 Servicios administrativos y de apoyo 1.8 0.8 0.5 0.6 1.3 -0.4

Producción de servicios % de variación respecto al mismo mes del año anterior* 25 de junio 25 de julio 25 de agosto 25 de septiembre 25 de octubre 25 de noviembre Zona del euro 20 3.4 2.8 2.3 2.8 2.0 0.3 Zona del euro 21 3.3 2.7 2.2 2.7 2.0 0.3 UE 3.6 3.0 2.2 2.6 1.9 0.2 Bélgica -1.0 -0.1 -0.4 1.0 0.3 -1.4 Bulgaria 3.2 1.4 -0.1 1.7 5.9 9.9 Chequia 2.4 0.6 1.0 0.2 1.2 3.3 Dinamarca 10.5 7.7 0.8 -3.2 -7.3 -13.0 Alemania 3.8 4.8 3.1 3.0 1.3 0.3 Estonia 9.9 7.3 6.0 8.4 3.6 -2.3 Irlanda do do do do do do Grecia 22.8 15.7 27.1 19.1 17.4 3.5 España 2.8 2.0 1.4 3.0 2.8 2.3 Francia 4.1 2.8 1.5 2.6 2.5 -0.1 Croacia 3.0 -0.3 -2.7 1.1 2.3 -0.7 Italia 3.5 0.5 0.0 3.8 1.6 -0.3 Chipre do do do do do do Letonia 2.6 3.7 4.8 2.5 4.4 5.0 Lituania 8.4 10.6 8.5 11.8 10.1 4.9 Luxemburgo -43.8 -41.5 -0.8 3.0 -0.1 2.7 Hungría 1.8 5.0 0.3 0.2 -0.4 -8.9 Malta -1.8 3.4 -2.2 -3.0 1.7 -1.1 Países Bajos 1.8 3.0 2.1 1.2 1.6 -0.5 Austria -0.2 -0.8 -1.3 0.4 -0.2 -1.7 Polonia 6.8 5.7 4.9 6.6 5.5 5.8 Portugal do do do do do do Rumania 3.4 8.1 0.9 4.3 1.7 5.0 Eslovenia 1.9 1.4 1.2 5.6 3.5 3.3 Eslovaquia 3.3 -0.6 -1.3 2.0 -0.8 3.3 Finlandia 2.0 1.1 -0.4 4.0 2.6 3.7 Suecia 3.4 4.2 1.8 1.4 3.3 1.5 Noruega 1.1 5.1 6.2 1.0 0.7 0.6

Producción de servicios, índices ajustados por calendario y estacionalidad (año base 2021) 25 de junio 25 de julio 25 de agosto 25 de septiembre 25 de octubre 25 de noviembre Zona del euro 20 117.1 117.4 117.2 117.3 117.4 116.7 Zona del euro 21 117.1 117.4 117.2 117.3 117.4 116.8 UE 117.4 117.6 117.3 117.2 117.3 116.7 Bélgica 112.9 114.8 112.9 113.4 113.6 112.9 Bulgaria 120.7 121.2 120.4 122.1 126.0 129.7 Chequia 108.4 107.9 108.0 107.7 108.6 109.3 Dinamarca 116.9 117.9 112.9 107.7 105.4 100.0 Alemania 114.9 115.9 115.0 114.9 114.4 113.9 Estonia 131.8 130.0 130.0 132.9 131.2 128.7 Irlanda do do do do do do Grecia 148.9 150.1 157.3 154.2 151.0 141.9 España 122.0 122.1 122.1 122.8 123.0 123.1 Francia 120.3 120.5 120.9 121.0 121.1 119.9 Croacia 116.9 115.4 113.7 115.7 116.6 115.4 Italia 114.3 113.8 113.5 115.3 114.5 114.3 Chipre do do do do do do Letonia 114.8 115.5 115.4 115.7 117.4 118.0 Lituania 122.3 123.4 123.6 124.9 126.0 124.7 Luxemburgo 62.4 64.3 59.0 61.1 62.7 63.1 Hungría 113.7 113.8 112.5 112.0 111.6 109.4 Malta 129.1 130.4 128.8 128.4 129.5 128.4 Países Bajos 112.5 114.2 113.6 113.9 114.8 113.4 Austria 104.7 104.9 104.5 105.3 105.7 105.1 Polonia 129.0 128.8 128.1 128.8 129.2 129.2 Portugal 124.8 125.2 120.6 122.4 122.0 121.4 Rumania 133.6 135.2 132.3 134.0 132.5 135.5 Eslovenia 115.4 116.2 118.0 121.3 118.1 119.9 Eslovaquia 99.9 98.2 98.1 100.7 99.1 101.2 Finlandia 110.9 110.7 110.4 111.8 111.6 112.2 Suecia 112.9 113.0 112.4 112.4 113.1 112.6 Noruega 116.7 119.4 122.1 117.3 117.4 118.9