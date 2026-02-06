Según el informe Perspectivas globales de la flota de aeronaves militares y su mantenimiento 2026-2036 de Oliver Wyman, se prevé que el presupuesto de defensa europeo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,8 % durante la próxima década. A nivel global, se proyecta que la flota de aeronaves militares aumentará un 13,4 % en este mismo período. Mientras tanto, Estados Unidos ha priorizado la investigación y el desarrollo de modelos de próxima generación, lo que ha ralentizado la adquisición de aeronaves, y otras regiones, como Oriente Medio y Asia Pacífico, experimentarán un crecimiento más gradual en sus presupuestos de defensa.

La región europea, marcada por la guerra en Ucrania y la creciente amenaza de Rusia, ha reforzado sus inversiones en defensa. En la última cumbre celebrada en La Haya en junio, los aliados de la OTAN acordaron destinar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual a la defensa y la seguridad hasta 2035.

De este porcentaje, el 3,5% se enfocará en las necesidades esenciales de defensa y en cumplir con los objetivos de capacidad de la OTAN, mientras que el 1,5% se dirigirá a la protección de infraestructuras críticas, la defensa cibernética, la preparación y resiliencia civil, así como al fomento de la innovación y el fortalecimiento de la base industrial de defensa.

El informe prevé que el presupuesto de defensa europeo crezca a una tasa compuesta anual del 7,8% durante la próxima década. Este aumento en el gasto ha generado una mayor demanda de aeronaves de combate y otros aviones, además de un incremento en los costos asociados al mantenimiento, reparación y operación de aeronaves (MRO, por sus siglas en inglés).

Se estima que los esfuerzos de rearme generen más de 110,000 millones de dólares en entregas de aeronaves entre 2025 y 2032. El informe también pronostica una expansión del 13,4 % en la flota global de aeronaves militares en la próxima década, lo que elevará el número total de aeronaves de 44,700 a 50,700 para principios de 2036. Este crecimiento estará principalmente impulsado por el aumento en la adquisición de sistemas aéreos no tripulados, como los drones de combate.

Además de la expansión de las flotas, el informe subraya que la demanda de servicios MRO también está experimentando un notable crecimiento, impulsada en parte por la necesidad de mantenimiento de motores y sistemas de misión, como los avanzados sistemas de aviónica. En particular, los motores que alimentan las flotas de aeronaves F-35/F135 liderarán el crecimiento de este segmento en la próxima década.

El aumento de las inversiones en nuevas plataformas aéreas y sistemas no tripulados está cambiando la estructura de las flotas militares. Las inversiones en aeronaves de combate de próxima generación y en sistemas aéreos no tripulados de mayor tamaño están llevando a los países a adaptar sus flotas y aumentar los costos asociados con su mantenimiento. En regiones como Europa y Oriente Medio, la demanda de servicios MRO ha alcanzado niveles récord debido al mayor uso y preparación de las aeronaves desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

El documento también destaca cómo la evolución tecnológica, con la inclusión de sistemas aéreos no tripulados, satélites en órbita baja y la movilidad aérea avanzada, está impulsando rápidos cambios en el sector militar. Esta transformación representa un desafío significativo para los actores tradicionales del mercado, mientras que emergen nuevos competidores como Turquía, Brasil, China y Corea del Sur.

Comparativa entre regiones

A diferencia de Europa, Estados Unidos ha optado por retrasar la adquisición de aeronaves para centrarse en la investigación y el desarrollo de modelos de próxima generación y capacidades avanzadas. Como resultado, se espera que la flota militar estadounidense crezca a un ritmo anual del 0,4% hasta 2036, una tasa mucho más baja que la de otras regiones.

Por otro lado, Oriente Medio y Asia Pacífico están experimentando una expansión moderada de sus presupuestos de defensa. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, países como Arabia Saudita y Turquía están invirtiendo en la modernización y expansión de sus flotas aéreas, con un enfoque particular en aviones de combate y sistemas aéreos no tripulados (UAS).