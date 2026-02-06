Los países de la UE produjeron 4,4 millones de pares de esquís y tablas de snowboard en 2024, una disminución del 19 % en comparación con 2023. Casi el 40 % de estos artículos (1,7 millones) se produjeron en Austria.

Se exportaron alrededor de 2,0 millones de pares de esquís y tablas de snowboard a países no pertenecientes a la UE, lo que supone una disminución del 19 % en comparación con 2023 (2,4 millones). En términos de importaciones, se importaron 1,2 millones de esquís y tablas de snowboard, una caída del 35 % en comparación con el año anterior (1,9 millones), según informa Eurostat.

Austria, mayor exportador e importador de la UE

Entre los países de la UE, Austria fue el mayor exportador con 0,9 millones de pares de esquís y tablas de snowboard, seguido de Francia (0,3 millones) y Alemania (0,2 millones). Austria también ocupó el primer lugar como el mayor importador (0,7 millones), por delante de Alemania (0,2 millones) y Francia (0,1 millones).

En cuanto a las exportaciones a países no pertenecientes a la UE, alrededor de dos quintas partes de los esquís y tablas de snowboard exportados se destinaron a Estados Unidos (0,7 millones, o el 38 % del total de las exportaciones fuera de la UE), seguido de Suiza (0,3 millones, el 14 %) y Canadá (0,2 millones, el 11 %).

Las importaciones procedentes de terceros países procedían principalmente de Ucrania (0,4 millones; 38 % de las importaciones), seguida de cerca por China (también 0,4 millones; 38 %), Taiwán (82.000; 8%) y Suiza (56.000; 5 %).

Este artículo marca los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, a partir de hoy.