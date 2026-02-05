Los cables de datos submarinos, que transportan el 99 % del tráfico intercontinental de Internet, son esenciales para la vida moderna y la economía europea. A medida que la UE se enfrenta a riesgos cada vez mayores para esta infraestructura crítica, la Comisión Europea está intensificando sus esfuerzos para mejorar su seguridad y resiliencia.

Según informa la Comisión Europea, ha introducido hoy una nueva caja de herramientas de seguridad de cables de medidas de mitigación de riesgos y una lista de proyectos de cable de interés europeo (CPEI). También modificó el programa de trabajo digital del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para asignar 347 millones de euros a proyectos estratégicos de cables submarinos, incluida una convocatoria de 20 millones de euros para mejorar las capacidades de reparación de Europa, que se abre hoy.

La caja de herramientas describe seis medidas estratégicas y cuatro medidas técnicas y de apoyo para mejorar la seguridad de la infraestructura de cable submarino. Se basa en la evaluación de riesgos de octubre de 2025, que identificó escenarios de riesgo, amenazas, vulnerabilidades y dependencias. La lista de 13 áreas de CPEI para financiación pública especifica tres etapas de cinco años, hasta 2040, para financiar proyectos destinados a fortalecer la resiliencia de los cables submarinos.

La apertura de hoy es una convocatoria de 20 millones de euros en el marco del MCE Digital para financiar módulos adaptables para la reparación de cables submarinos. Estos módulos estarán estacionados en puertos o astilleros para restaurar rápidamente los servicios de cable submarino. Esto marca la primera fase de una iniciativa más amplia prevista para todas las principales cuencas marítimas de la Unión Europea, incluidos el Báltico, el Mediterráneo y el Atlántico.

Los anuncios de hoy forman parte del Plan de Acción de la UE sobre Seguridad de Cables, destinado a aumentar la seguridad y la resiliencia de los cables submarinos de Europa, incluida la lucha contra el aumento de los daños intencionales y el sabotaje. En el marco del actual programa de trabajo plurianual del MCE Digital (2024-2027), se asigna un total de 533 millones EUR a proyectos de cable submarino, de los cuales 186 millones EUR ya se han concedido a 25 proyectos.