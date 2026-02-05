Más de dos tercios (68 %) de la población que vivía en hogares de la UE poseía su casa en 2024, ligeramente por debajo del 69 % en 2023. El 32 % restante vivía en viviendas alquiladas, frente al 31 % del año anterior.

La mayor participación de la propiedad se observó en Rumania (94 %), seguida de Eslovaquia (93 %) y Hungría (92 %), según informa Eurostat.

Ser propietario de una casa era más común en todos los países de la UE, excepto en Alemania, donde predominaba el alquiler, con el 53 % de la población siendo inquilinos. Alemania fue seguida por Austria (46 %) y Dinamarca (39 %).