El Banco Europeo de Inversiones ha acordado hoy un mecanismo de distribución anticipada del RCDE 2, desarrollado conjuntamente con la Comisión Europea, que pone a disposición 3.000 millones de euros para acelerar las inversiones en la descarbonización de los sectores cubiertos por el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE 2), en particular los edificios y el transporte por carretera.

Según informa la Comisión Europea, esto permitirá a los Estados miembros que han transpuesto el RCDE 2 acceder a los programas de financiación y prefinanciación antes de que el nuevo sistema comience en 2028 y se recauden ingresos.

La financiación anticipada impulsará principalmente las inversiones en calefacción y refrigeración más limpias y reducirá la demanda de energía en los hogares y edificios de la UE. Garantizará que la transición en los sectores del RCDE 2 sea socialmente justa y económicamente eficiente, y apoyará los objetivos climáticos y energéticos de la UE. Las futuras inversiones beneficiarán directamente a los hogares de renta baja y media, haciendo que las soluciones limpias sean más asequibles para los ciudadanos, en consonancia con los objetivos del Fondo Social para el Clima y los planes sociales para el clima nacionales.

El comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, ha declarado: «Con el mecanismo de distribución anticipada del RCDE 2 del BEI, se ponen a disposición de los Estados miembros 3 000 millones EUR para apoyar a los hogares de renta baja y media en la transición hacia una economía limpia. El objetivo es acelerar el despliegue de soluciones que reduzcan las facturas de energía y transporte, como las bombas de calor y los esquemas de vehículos eléctricos. Esto forma parte de un paquete de medidas para garantizar una fase fluida del RCDE 2 y una transición socialmente justa. Y esto se sumará al Fondo Social para el Clima».

El mecanismo de distribución anticipada del RCDE 2 también apoyará medidas para fomentar un cambio hacia el transporte público y compartido, mejorar la multimodalidad y ampliar los sistemas de movilidad eléctrica. También ayudará a acelerar la adopción de vehículos de emisión cero, bicicletas eléctricas y el despliegue de infraestructuras de recarga y repostaje.

Existe la posibilidad de un complemento del Mecanismo en una fecha posterior. Este Mecanismo forma parte del paquete de medidas específicas propuestas por la Comisión para garantizar una puesta en marcha gradual y fluida del RCDE2.