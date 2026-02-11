La Comisión Europea destacó la importancia de aprovechar las redes 5G y otras tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial para mejorar el rastreo y la identificación de drones, y propuso desarrollar un sistema único de visualización aérea y una Plataforma de Incidentes con Drones para integrar todos los datos relevantes sobre la actividad de drones.

“Todo puede ser usado en nuestra contra, y Europa debe actuar unida más que nunca”, afirmó Henna Virkkunen, Comisaria de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, destacando que las amenazas incluyen vuelos no autorizados, violaciones del espacio aéreo, interrupciones en aeropuertos y riesgos para infraestructuras críticas, fronteras exteriores, puertos y espacios públicos, lo que afecta directamente la seguridad de los ciudadanos y la economía.

El Plan de Acción busca reforzar la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros, y responde a las peticiones de un enfoque unificado para contrarrestar las amenazas de drones maliciosos.

Virkkunen destacó que la respuesta efectiva requiere una estrategia coordinada que reúna tanto la dimensión civil como la militar, complementando las medidas nacionales y reforzando la capacidad de defensa colectiva de la UE.

Bruselas propone mejorar la preparación de la UE mediante la aceleración de la producción industrial y el desarrollo tecnológico. Esto incluye un mapeo industrial civil-militar coordinado para atraer inversiones y fomentar la innovación e interoperabilidad, así como la creación de un nuevo Centro de Excelencia Antidrones en la UE, junto con un sistema de certificación para tecnologías antidrones.

Como parte del plan, se lanzará un Paquete de Seguridad para Drones que actualizará la normativa existente y permitirá la creación de una etiqueta «Dron de Confianza de la UE» para garantizar la seguridad de los equipos disponibles en el mercado.

el Plan de Acción también apoyará a los Estados miembros a través de una iniciativa de despliegue conjunto de sistemas antidrones, con el objetivo de facilitar la compra conjunta de tecnologías y la creación de capacidades soberanas de «Comando y Control» tanto para uso civil como militar. Magnus Brunner, Comisario de Migración y Asuntos de Interior, destacó que «la amenaza es real y evoluciona», mencionando que el uso de drones ha provocado ya graves interrupciones en infraestructuras críticas, como los aeropuertos de Berlín, Bruselas y Múnich, y señaló que, por ejemplo, en España, las fuerzas de seguridad interceptaron drones transportando 200 kg de drogas.

la Comisión Europea impulsará la cooperación con Ucrania en el ámbito de los drones, a través de la Iniciativa Europea de Defensa contra Drones y el fortalecimiento de la cooperación con socios internacionales, como la OTAN, para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante las amenazas. Brunner destacó que “drones maliciosos y el uso de tecnologías no convencionales, como los globos meteorológicos lanzados desde fuera de la UE, están poniendo en peligro la seguridad de los Estados miembros” y anunció que se lanzará una llamada de interés a la industria privada, especialmente a las startups, para desarrollar soluciones innovadoras ante estos ataques híbridos.

El comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, explicó que la Comisión trabajará en la definición de zonas geográficas claras para los drones, lo que facilitará la implementación de tecnologías como el geofencing, que establece zonas de no vuelo en lugares sensibles o de alto riesgo. Destacó que “Europa ya tiene una sólida base regulatoria para los drones, lo que nos coloca en una posición competitiva para afrontar tanto las oportunidades como las amenazas que estos representan”.

Para mejorar la capacidad de detección, la Comisión propone utilizar las redes 5G para el rastreo y la identificación de drones, tanto conectados como no conectados, y apoyar el desarrollo de sistemas de detección basados en tecnologías avanzadas y software de inteligencia artificial.

El siguiente paso, explicó Bruselas, será la implementación del plan mediante la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, y la posible designación de Coordinadores Nacionales de Seguridad de Drones para supervisar las acciones a nivel nacional.