Las estadísticas experimentales recopiladas en parte a partir de una nueva fuente de datos sobre anuncios de empleo en línea (OJA) muestran que entre 2019 (antes de la pandemia de COVID-19) y 2023, los «obreros de fabricación» registraron el mayor aumento en su tasa de vacantes de empleo (+4,2 puntos porcentuales (pp)) en la UE, lo que implica que probablemente hubo más dificultades para reclutar personal.

Las siguientes ocupaciones que registraron los mayores aumentos en sus tasas de vacantes de empleo fueron: «gerentes de ventas, marketing y desarrollo» (+3,0 pp), «otros vendedores» (+2,8 pp), «trabajadores de transporte y almacenamiento» (+2,5 pp) y «otros trabajadores de apoyo administrativo» (+2,4 pp), según informa Eurostat.

Las mayores caídas se observaron para «técnicos de ciencias de la vida y profesionales asociados» (-2,6 pp), seguidos por «profesionales de bases de datos y redes» (-1,7 pp), «desarrolladores y analistas de software y aplicaciones» (-1,5 pp), «gerentes de hoteles y restaurantes» (-1,1 pp) y «trabajadores artesanales» (-1,0 pp). Probablemente hubo menos dificultades para reclutar personal para esas ocupaciones.

Una disminución de la tasa de vacantes de empleo no significa necesariamente que estas ocupaciones se estén reduciendo o viceversa. En el caso de los «profesionales de bases de datos y redes», aunque hubo una disminución (-1,7 pp a 5,1 % en 2023), la tasa de vacantes de empleo se mantuvo muy por encima del promedio en todas las ocupaciones (2,4 %), mientras que la proporción de empleados aumentó en 0,2 pp entre 2019 y 2023.

Lo mismo se aplica a los «desarrolladores y analistas de software y aplicaciones», que registraron una disminución en su tasa de vacantes de empleo al 6,9 % en 2023, pero cuya proporción de empleados aumentó en un 0,5 pp en el mismo período.

Por el contrario, algunas ocupaciones cuya tasa de vacantes de empleo aumentó vieron disminuir su proporción de empleados, por ejemplo, «trabajadores de transporte y almacenamiento» (-0,2 pp entre 2019 y 2023) y «otros trabajadores de ventas» (-0,1 pp).