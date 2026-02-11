El número de mujeres que trabajan como científicas e ingenieras en la UE ha ido en aumento. Los datos muestran un aumento de 3,4 millones en 2008 a 5,2 millones en 2014, alcanzando los 7,9 millones en 2024.

En todas las actividades económicas, las mujeres representaban el 40,5 % de la mano de obra de científicos e ingenieros en 2024. Según informa Eurostat, esta proporción fue mayor en el total de servicios intensivos en Conocimiento (45,1 %) y en las categorías de servicios (45,0 %). En la industria manufacturera, las mujeres representan el 22,4 % de los científicos e ingenieros, mientras que en otras actividades, esa proporción fue del 23,6 %.

Entre los países de la UE, la proporción de mujeres científicas e ingenieras varió ampliamente en 2024, con los porcentajes más altos registrados en Letonia (50,9 %), Dinamarca (48,8 %), Estonia (47,9 %), España (47,6 %) y Bulgaria e Irlanda (ambos 47,3 %). La representación más baja de mujeres científicas e ingenieras se registró en Finlandia (30,7 %), y luego en Hungría (31,7 %), Luxemburgo (32,4 %), Eslovaquia (33,6 %) y Alemania (34,6 %). Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS 1), las mujeres científicas e ingenieras fueron mayoritarias en unas regiones de la UE:

4 regiones de España: Canarias (58,8 %), Centro (52,5 %) y Noroeste (52,4 %) y Sur (50,3 %);

2 regiones de Portugal: Región Autónoma de las Azores (57,3 %) y Madeira (56,4 %);

En el otro extremo de la escala, la proporción más pequeña de mujeres científicas e ingenieras se registró en la región húngara de Közép-Magyarország (30,0 %), la región finlandesa de Manner-Suomi (30,7 %), Sud en Italia (31,1 %) y en las regiones alemanas de Renania-Palatinado (31,3 %), Baden-Württemberg (31,7 %) y Hesse (32,3 %).