La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este viernes la “estrecha y sólida” relación entre la Unión Europea y la OTAN durante su intervención en el Foro Transatlántico de la CSU. Subrayó los esfuerzos de la UE para fortalecer la defensa europea, incluyendo la movilización de recursos y el apoyo financiero a Ucrania, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad regional como la base industrial de defensa comunitaria.

La jefa del Ejecutivo comunitario afirmó que el Foro Transatlántico de la CSU constituye una «poderosa reafirmación de la amistad transatlántica» y subrayó su compromiso con la alianza, describiéndose a sí misma como una «transatlantista comprometida». La presidenta destacó la participación de los «amigos estadounidenses» y resaltó la relevancia de la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN, asegurando que es “estrecha y sólida”.

Durante una rueda de prensa conjunta en el marco del 20.º Foro Transatlántico de la CSU, celebrado en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Ursula von der Leyen, quien participa por undécima vez en el foro, reconoció la necesidad de que Europa asuma un papel más fuerte, destacando que «una Europa fuerte también implica una OTAN fuerte».

Recordó que, el año pasado, Europa movilizó «más recursos para la defensa en Europa que en los diez años anteriores», destacando una asignación de 8.000 millones de euros en el presupuesto de defensa de los últimos siete años. A lo largo de 2025, se movilizaron 800.000 millones de euros para reforzar la defensa europea, con un enfoque en proyectos conjuntos, como el programa SAFE, que destinó 100.000 millones de euros para cerrar las brechas de defensa.

De esta iniciativa, destacó que el 65% de los productos deben ser adquiridos en Europa, especialmente en Ucrania o en otros países europeos, con el objetivo de fortalecer la industria de defensa local.

Von der Leyen también señaló que, como parte de los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar a Ucrania, el bloque ha acordado un préstamo de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Kiev durante 2026 y 2027. De este monto, 60.000 millones de euros se destinarán a gastos de defensa, con la condición de que las adquisiciones se realicen, en la medida de lo posible, en Ucrania o en la Unión Europea. Solo si esto no es viable, se considerarán contrataciones externas.

La presidenta subrayóo que esta iniciativa también contribuirá a fortalecer la base industrial de defensa en Europa. Además, destacó la importancia de estos fondos europeos para generar empleo, innovación y desarrollo, vinculándolos con la industria de defensa europea, incluidas las plantas de Baviera.