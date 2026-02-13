En el cuarto trimestre de 2025, el PIB desestacionalizado aumentó un 0,3 % tanto en la eurozona como en la UE, en comparación con el trimestre anterior, según una estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

En el tercer trimestre de 2025, el PIB había aumentado un 0,3 % en la eurozona y un 0,4 % en la UE .

Según una estimación del crecimiento anual para 2025, basada en datos trimestrales ajustados estacionalmente y según el calendario, el PIB aumentó un 1,5% en la zona del euro y un 1,6% en la UE .

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado aumentó un 1,3% en la zona del euro y un 1,5% en la UE en el cuarto trimestre de 2025, tras el +1,4% en la zona del euro y el +1,6% en la UE en el trimestre anterior.