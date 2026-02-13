Las primeras estimaciones del saldo de la zona del euro mostraron un superávit de 12.600 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo en diciembre de 2025, en comparación con +13.900 millones de euros en diciembre de 2024.

Según informó hoy Eurostat, las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo en diciembre de 2025 fueron de 234.000 millones de euros, un aumento del 3,4% en comparación con diciembre de 2024 (226.300 millones de euros).

Las importaciones procedentes del resto del mundo ascendieron a 221.300 millones de euros, un 4,2% más que en diciembre de 2024 (212.400 millones de euros).

En diciembre de 2025, el saldo de la zona euro aumentó en comparación con noviembre de 2025, alcanzando un superávit global de 12.600 millones de euros. En comparación con diciembre de 2024, el saldo de la zona euro disminuyó en 1.300 millones de euros.

Esta variación se puede atribuir a la disminución del superávit en ciertos sectores, en particular en productos químicos y afines, donde el superávit se redujo de 20.200 millones de euros en diciembre de 2024 a 16.500 millones de euros en diciembre de 2025.

Además, el superávit disminuyó en los sectores de maquinaria y vehículos, otros bienes manufacturados y materias primas. Por el contrario, el sector energético mostró una mejora, con un déficit que se redujo de -24.500 millones de euros en diciembre de 2024 a -19.100 millones de euros en diciembre de 2025.

Entre enero y diciembre de 2025, la zona del euro registró un superávit de 164.600 millones de euros, frente a los 168.900 millones de euros del mismo período de 2024. Las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo ascendieron a 2.937,9 millones de euros (un incremento del 2,4% en comparación con enero-diciembre de 2024), y las importaciones ascendieron a 2.773,3 millones de euros (un incremento del 2,7% en comparación con enero-diciembre de 2024). El comercio intrazona del euro ascendió a 2.627.600 millones de euros en enero-diciembre de 2025, un 2,0% más en comparación con enero-diciembre de 2024.

Comercio de la zona del euro: datos no ajustados estacionalmente (miles de millones de euros) Flujos 24 de diciembre 25 de diciembre Crecimiento 24 de enero a diciembre 25 de enero a diciembre Crecimiento Exportaciones extra-EA 226.3 234.0 3,4% 2 869,7 2 937,9 2,4% Importaciones extra-EA 212.4 221.3 4,2% 2 700,8 2 773,3 2,7% Balanza comercial extra-EA 13.9 12.6 168.9 164.6 Comercio intra-EA 191.0 203.9 6,7% 2 575,7 2 627,6 2.0% Conjunto de datos de origen: ext_st_ea_sitc

El saldo de la UE mostró un superávit de 12.900 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo en diciembre de 2025, en comparación con +14.200 millones de euros en diciembre de 2024.

Las exportaciones extracomunitarias de bienes en diciembre de 2025 fueron de 214.800 millones de euros, un 2,2% más en comparación con diciembre de 2024 (210.200 millones de euros).

Las importaciones procedentes del resto del mundo ascendieron a 201.900 millones de euros, un 3,0% más que en diciembre de 2024 (195.900 millones de euros).