Las emisiones de gases de efecto invernadero desestacionalizadas de la economía de la UE en el tercer trimestre de 2025 se estimaron en 828 millones de toneladas de CO₂ equivalentes (CO₂ eq), lo que supone un aumento del 1,1 % con respecto al segundo trimestre de 2025 (819 millones de toneladas de CO₂ eq).

Al mismo tiempo, informa Eurostat, el producto interior bruto (PIB) de la UE aumentó un 0,4 % en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el trimestre anterior.

Esta información proviene de datos sobre estimaciones trimestrales desestacionalizadas de las emisiones de gases de efecto invernadero por actividad económica, publicadas hoy por Eurostat. Las estimaciones trimestrales de emisiones de gases de efecto invernadero complementan los datos socioeconómicos trimestrales, como el PIB o el empleo. Este artículo presenta las principales conclusiones del artículo más detallado «Statistics Explained» sobre las emisiones trimestrales de gases de efecto invernadero .

Los sectores económicos con los mayores aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero fueron los hogares (+3,6%) y la industria manufacturera (+1,4%). El suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (-0,8%) fue el único sector que registró una disminución.

Conjuntos de datos de origen: env_ac_aigg_q y namq_10_gdp

En comparación con el tercer trimestre de 2024, las emisiones ajustadas estacionalmente se mantuvieron sin cambios, mientras que el PIB de la UE ajustado estacionalmente y según el calendario aumentó un 1,6%.

Las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en 10 países de la UE

En el tercer trimestre de 2025, las emisiones de gases de efecto invernadero ajustadas estacionalmente aumentaron en 17 países de la UE y disminuyeron en 10 países en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Las mayores reducciones de gases de efecto invernadero se estimaron para Estonia (-17,4%), Eslovenia (-5,7%) y Chipre (-5,2%).

De los 10 países de la UE que registraron disminuciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, solo Lituania registró también una disminución del PIB. Los otros 9 países de la UE (Bulgaria, Estonia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía y Eslovenia) han disminuido sus emisiones, a la vez que han aumentado o mantenido sus niveles de PIB.

Conjuntos de datos de origen: env_ac_aigg_q y namq_10_gdp