En diciembre de 2025, en la UE, los precios industriales de la energía en el mercado interno cayeron un 1,3 % con respecto al mes anterior y un 7,7 % con respecto a diciembre de 2024. En retrospectiva, los precios industriales de la energía aumentaron en 2022, antes de entrar en un período de descenso. Sin embargo, en general, entre enero de 2021 y diciembre de 2025, los precios aumentaron un 66,3 %.

Los precios de producción de electricidad y gas aumentaron un 0,1 % en diciembre de 2025 en comparación con noviembre de 2025, pero bajaron un 7,4 % en comparación con diciembre de 2024.

Según informa Eurostat, los precios de extracción de petróleo crudo y gas natural disminuyeron un 3,7 % respecto al mes anterior y un 23,2 % respecto a diciembre de 2024.

El artículo presenta algunos hallazgos del artículo más detallado Statistics Explained sobre el índice de precios al productor industrial.