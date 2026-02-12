El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido con firmeza la creación de eurobonos en un artículo publicado este miércoles en el Financial Times, donde sostiene que ha llegado “el momento” de establecer “un verdadero activo refugio” capaz de reforzar la soberanía financiera de la Unión Europea (UE).

El texto constituye un llamamiento directo a los Veintisiete para avanzar en esta dirección. “Un amplio mercado de deuda de la UE bajaría costes, impulsaría la inversión y elevaría el papel del euro. Hora de cruzar el Rubicón”, señala el artículo, titulado La mejor apuesta de Europa por la soberanía financiera es un activo verdaderamente seguro. Asimismo, subraya que el desarrollo de bonos emitidos por la UE atraerá capital a largo plazo, abaratará la financiación y favorecerá la autonomía estratégica.

A juicio del ministro, debates como el de la defensa, los presupuestos de seguridad, la política industrial, la soberanía digital o las redes energéticas quedan incompletos “sin lo único que los haría asequibles: una forma colectiva de crédito en la que el mundo confíe”. Frente a ello, apunta, “tenemos numerosos mercados de bonos soberanos y ciclos presupuestarios anuales fragmentados”.

Cuerpo recuerda que, aunque “Europa es un destino privilegiado para el capital a largo plazo”, los mercados del continente “siguen siendo pequeños y fragmentados”. En este sentido, señala que los bonos emitidos por la UE rondan el billón de euros, frente a casi 30 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense en circulación. Además, el conjunto de deuda soberana con calificación AAA y AA de la zona euro apenas alcanza los 7 billones de euros, por lo que “es incapaz de absorber la demanda global”.

La iniciativa pasa por inaugurar una nueva etapa de autonomía económica mediante la creación de un auténtico activo seguro europeo. Para ello, propone ampliar de forma significativa el mercado de deuda comunitaria de aquí a 2028, hasta alcanzar un volumen suficiente para consolidar la soberanía financiera europea y abrir esa nueva fase de autonomía.

El ministro recalca la oportunidad del contexto actual: asegura que “nunca” ha existido un mejor momento. Desde 2025, apunta, el euro se ha revalorizado un 15 % frente al dólar estadounidense: “Estamos obteniendo una moneda más fuerte sin los dividendos estratégicos que debería aportar: financiación más barata, mayor liquidez y una estabilidad financiera superior”. Añade además que las carteras internacionales se están diversificando con rapidez en busca de activos seguros, líquidos y de alta calidad. “Con sus instituciones sólidas y su respeto inquebrantable por el Estado de Derecho, Europa es un destino privilegiado para el capital a largo plazo”.

Por último, advierte de que un activo seguro no surgirá mediante “pequeños pasos o compromisos vagos”, sino que exige fijar un calendario que fuerce la alineación política y un volumen suficiente para generar credibilidad en el mercado. “El próximo ciclo presupuestario de la UE comienza en 2028 y esa es la fecha límite”.