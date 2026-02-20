La Unión Europea respaldará la Declaración de los Líderes en la Cumbre de Impacto de la IA 2026 en Nueva Delhi, que reconoce que «la promesa de la IA se cumple mejor solo cuando sus beneficios son compartidos por la humanidad». La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, respaldará la declaración en nombre de la UE, reafirmando el compromiso de la UE de fortalecer su asociación con la India, promover la innovación en IA y la cooperación internacional, y fortalecer la gobernanza global de la IA.

En la India, la vicepresidenta ejecutiva, Virkkunen, lanzó varias iniciativas importantes, incluida la Oficina Europea de la Puerta Legal con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. Anunciada por la presidenta Ursula von der Leyen en la 16a Cumbre UE-India, la iniciativa tiene como objetivo conectar a las empresas europeas con la base de talentos de las TIC de la India, según informa la Comisión Europea. La Vicepresidenta Ejecutiva también lanzó el Frontier AI Grand Challenge, una competencia emblemática a nivel de la UE para impulsar el desarrollo de modelos soberanos de IA europeos a gran escala.

Durante la cumbre, la Comisión también lanzó dos convocatorias de manifestaciones de interés como parte de la Estrategia de Aplicación de la IA de la Comisión para fortalecer las capacidades europeas en IA. La primera convocatoria invita a organizaciones de atención médica de toda Europa a unirse a la red de centros de detección avanzados impulsados por IA, con el objetivo de promover el uso seguro y efectivo de la IA en la prevención del cáncer y cardiovascular, la detección y el diagnóstico tempranos. La segunda convocatoria invita a los actores europeos de la IA a participar en un foro de expertos sobre la IA de frontera, que mapeará los esfuerzos existentes en la IA de frontera en la UE e identificará oportunidades y desafíos relacionados.

La vicepresidente ejecutiva, Virkkunen, dijo:

«Cada día, Europa se acerca a convertirse en un continente de IA. Además de intensificar la cooperación internacional, esta cumbre también fue una oportunidad para mostrar los progresos en este sentido. La Oficina Europea de la Puerta Legal en la India aumentará el atractivo de la Unión Europea para el talento; las nuevas convocatorias y los grandes desafíos fortalecerán las capacidades europeas en IA».

El Comisionado de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, dijo:

«El lanzamiento de la Oficina de la Puerta de Enlace Legal marca un nuevo nivel de cooperación mutuamente beneficiosa entre la Unión Europea y la India en materia de movilidad de talentos. Desempeñará un papel clave en la conexión aún más el talento indio de las TIC con los empleadores de la UE y las instituciones de educación superior. Abrirá nuevas vías para estudiantes, investigadores y profesionales en los Estados miembros de la UE, creando valor añadido y oportunidades de crecimiento».

La declaración estará disponible en línea pronto.