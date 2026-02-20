Durante su intervención este jueves en el Nuevo Economía Forum, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, instó a España a continuar con su apoyo a Ucrania, resaltando su contribución constante a la defensa europea, especialmente en el suministro de equipamiento militar prioritario como la defensa aérea. En el contexto del nuevo préstamo de 60.000 millones de euros para reforzar la defensa de Ucrania, Kubilius instó a España a convertirse en un «socio activo» en un programa especial destinado a la provisión urgente de misiles y otros equipos necesarios.

El comisario subrayó desde Madrid el papel de España en la defensa europea, destacando que «no hay preparación para la defensa europea sin España». En este sentido, resaltó el liderazgo del país en la industria de defensa y espacial, subrayando que España «es líder europeo en el sector espacial» y que su contribución a proyectos como Govsatcom ha sido fundamental, permitiendo que todos los Estados miembros disfruten de «comunicaciones por satélite soberanas».

«España ha mostrado un fuerte apoyo a Ucrania durante toda la guerra», afirmó el político lituano, reconociendo especialmente el compromiso militar del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas españolas, que han proporcionado a Ucrania equipamiento defensivo prioritario, incluyendo sistemas de defensa aérea.

Kubilius explicó que, a partir de abril, la Comisión Europea y Ucrania comenzarán a implementar el préstamo de apoyo a Ucrania por 60.000 millones de euros, lo que permitirá incrementar el respaldo a la defensa del país, el cual podrá destinarse a las prioridades estratégicas identificadas por las autoridades ucranianas, que incluyen drones, misiles y municiones de alcance extendido de 155 mm.

El titular comunitario de defensa subrayó que uno de los mayores desafíos en este ámbito es la producción de misiles, mencionando que recientemente había conversado con los principales productores europeos de misiles sobre la necesidad de aumentar la producción. “Pronto emprenderé una gira de misiles en la que visitaré a los productores de misiles junto con los ministros de defensa nacionales para discutir la implementación de lo que yo llamaría un programa especial”, anunció Kubilius, quien expresó su deseo de que España sea un «socio activo» en este programa.

En este contexto, advirtió sobre la creciente amenaza representada por la agresión rusa, señalando que “nuestros servicios de inteligencia nos confirman que puede que estén a la vuelta de la esquina”. Esto, indicó, subraya la necesidad de que los Estados miembros de la UE estén preparados para defenderse mutuamente.

El artículo 47.2 del Tratado de la UE podría ser “más eficaz” que el artículo 5 de la OTAN

Ante la la creciente amenaza, Kubilius destacó la relevancia del artículo 47.2 del Tratado de la Unión Europea, que hace referencia a la solidaridad entre los Estados miembros ante desafíos geopolíticos. Según Kubilius, este artículo podría ser “más eficaz incluso que el artículo 5 de la OTAN”, ya que, al ser activado, no requeriría una decisión unánime, como ocurre en la OTAN. En cambio, bastaría con que un país declare ser víctima de una agresión, lo que obligaría a los demás a proporcionar apoyo mutuo de inmediato.

En la conferencia de seguridad de Múnich, la presidenta Von der Leyen ya insistió en que la Unión Europea debe dar vida al artículo 47.2 del Tratado de la Unión Europea. En ese sentido, Kubilius indicó que es importante “estar listos y conocedores de nuestras capacidades”, y señaló que “estamos viendo entonces cómo implementar este artículo”.

“Estamos todos juntos: Comisión, Estados miembros e industria”

El comisario hizo un llamado a los gobiernos europeos y a la industria para que trabajen juntos en la solución de un problema que afecta la capacidad de producción de defensa en Europa. Recordó los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar la industria de defensa, como los préstamos SAFE y los fondos destinados a la defensa de Ucrania. Sin embargo, alertó sobre la necesidad de incrementar la producción de armamento para satisfacer las necesidades tanto de Ucrania como de los propios Estados miembros de la UE y la OTAN.

«La industria está aumentando los precios y retrasando las fechas de entrega», indicó, añadiendo que esto se debe a la incapacidad de la producción de armamento para mantenerse al mismo ritmo que los crecientes financiamientos destinados a la defensa.

En este sentido, expresó su preocupación por la falta de coordinación entre los fondos disponibles y la capacidad de la industria para producir a gran escala. «Este no es el objetivo de nuestra política europea», señaló Kubilius, haciendo referencia a la necesidad de que la industria pueda aumentar su producción de manera eficiente para satisfacer las crecientes necesidades de defensa tanto de los Estados miembros como de Ucrania.

El comisario europeo insistió en la urgencia de crear un marco en el que los gobiernos puedan ofrecer contratos a largo plazo que den a la industria la seguridad necesaria para aumentar su capacidad de producción. «Para producir en gran volumen, la industria necesita pedidos grandes y a largo plazo de los Estados miembros», explicó Kubilius, destacando que la inversión en infraestructura, como la construcción de fábricas y la contratación de trabajadores altamente cualificados, requiere una estabilidad en la demanda que actualmente falta. «La industria no puede asumir estos riesgos sin un compromiso claro de los gobiernos», agregó.

Kubilius destacó así la necesidad de una «explosión industrial» que permita a Europa producir a una escala nunca antes vista para cumplir con las necesidades de defensa. «La producción de defensa debe aumentar de manera urgente, tanto para Ucrania como para nuestros propios intereses de seguridad», afirmó. En este contexto, hizo un llamado a todos los actores implicados, incluyendo la Comisión, los gobiernos y la industria, a trabajar conjuntamente para garantizar la estabilidad y la seguridad a largo plazo.

«Lo que Europa necesita ahora es una política a largo plazo que asegure la demanda estable de productos de defensa y que cree un entorno seguro para la inversión industrial», dijo Kubilius, quien también recordó que «la defensa es un recurso para la paz» y que la producción debe centrarse en evitar una guerra, no solo en generar ganancias comerciales.