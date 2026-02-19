En diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, la producción desestacionalizada en la construcción aumentó un 0,9 % en la zona euro y un 1,2 % en la UE, según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En noviembre de 2025, la producción en la construcción cayó un 1,5 % tanto en la zona euro como en la UE.

En diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, la producción en la construcción disminuyó un 0,9 % en la zona del euro y se mantuvo estable en la UE.

La producción media anual en la construcción para el año 2025, en comparación con 2024, se mantuvo estable en la zona del euro y aumentó un 0,5 % en la UE.

Comparación mensual por sector de la construcción y por Estado miembro

En la zona del euro, en diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, la producción en la construcción

aumentó un 0,9 % para la construcción de edificios,

aumentó un 2,3 % para la ingeniería civil,

aumentó un 0,6 % para las actividades de construcción especializada.

En la UE, la producción en la construcción

aumentó un 1,2 % para la construcción de edificios,

aumentó un 3,9 % para la ingeniería civil,

aumentó un 0,9 % para las actividades de construcción especializada.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores incrementos mensuales de la producción en la construcción se registraron en Hungría (+6,6 %), Polonia (+5,1 %) y Eslovaquia (+4,0 %). Los mayores descensos se observaron en Austria (-9,2 %), Eslovenia (-3,2 %) y Bulgaria (-2,3 %).

Comparación anual por sector de la construcción y por Estado miembro

En la zona del euro, en diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, la producción en la construcción

disminuyó un 3,3 % para la construcción de edificios,

aumentó un 1,6 % para la ingeniería civil,

aumentó un 0,2 % para las actividades de construcción especializada.

En la UE, la producción en la construcción

disminuyó un 0,7 % para la construcción de edificios,

aumentó un 0,9 % para la ingeniería civil,

aumentó un 1,1 % para las actividades de construcción especializada.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, las mayores disminuciones anuales de la producción en la construcción se registraron en Austria (-12,3 %), Bélgica (-4,3 %) y España (-3,9 %). Los mayores aumentos se observaron en Eslovaquia (+11,6 %), Eslovenia (+10,2 %) y Finlandia (+6,6 %).