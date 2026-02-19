El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha advertido este jueves en el Congreso de los Diputados de que los Estados miembros de la UE deberían incrementar al menos hasta el 3,5 por ciento del PIB en gasto en defensa y seguridad porque “si no podemos garantizar que todos los países invierten lo suficiente para desarrollar sus capacidades de defensa, la defensa colectiva será mucho más frágil”.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de la Unión Europea, el político lituano aseguró que Europa se enfrenta, en estos momentos, a “dos desafíos y amenazas muy claras”. Por una parte, advirtió, los servicios de Inteligencia europeos creen que Rusia podría estar “sopesando, durante los próximos años, una agresión contra Estados miembros de la OTAN, quizá en el Báltico, Polonia o Finlandia. Por supuesto, tenemos que tomarlo muy en serio”.

Por otra parte, afirmó, Europa debe invertir en su propia defensa para incrementar sus capacidades. “Debemos construir nuestras capacidades y prepararnos para asumir responsabilidades y salir de esta época, en los últimos treinta años, en la que estábamos muy felices y cómodos porque Estados Unidos asumía la responsabilidad de nuestra defensa o la cargaba sobre sus hombros y sobre los de sus contribuyentes”, aseguró.

En este sentido, recordó que Estados Unidos cuenta con alrededor de 100.000 efectivos en territorio europeo, efectivos que habrá que reponer en caso de que Washington decida retirarlos. “Hasta ahora hemos dependido mucho de determinados servicios estadounidenses”, insistió Kubilius, quien advirtió de que, en estos momentos, lo realmente prioritario es la sustitución de las capacidades y de las fuerzas estadounidenses antes que pensar en la creación de un posible ejército europeo.

En este sentido, recordó que, en el medio plazo, Estados Unidos ya ha pedido a los miembros de la OTAN que asuman sus responsabilidades en el marco de la “defensa convencional” en Europa, aunque “las discusiones sobre la defensa nuclear ya son otro tema”.

En este contexto, el comisario lituano destacó la necesidad de incrementar el gasto en defensa al menos hasta el 3,5 por ciento. “El acuerdo durante la Cumbre de La Haya (de la OTAN) de gastar un 3,5 por ciento para la defensa real y un adicional de 1,5 por ciento para temas relacionados con la defensa de aquí a 2035 es un hito histórico”, pero, “evidentemente, no será fácil” que los Estados alcancen ese porcentaje, afirmó Kubilius, sin mencionar a España.

“Lo comprendemos, pero también necesitamos entender algo muy simple: toda nuestra defensa depende de los principios de la defensa colectiva y si no podemos garantizar que todos los países inviertan en la defensa suficientes fondos para desarrollar sus capacidades de defensa, entonces esta defensa colectiva será mucho más frágil”, declaró.

Por otra parte, el comisario advirtió de la necesidad de crear una “arquitectura de la defensa europea”. “Necesitamos tener muy claro cómo vamos a construir nuestro pilar europeo de la OTAN, fortaleciendo nuestras capacidades, pero también, las instituciones, asumiendo mucha más responsabilidad sobre toda la arquitectura de la defensa”, afirmó.

El otro gran reto, prosiguió Kubilius, es la “voluntad política para defendernos, para fortalecernos”. “Realmente es aquí donde (el presidente ruso, Vladimir) Putin intenta usar todos los medios híbridos para dividirnos y para disminuir nuestra voluntad política para defendernos”, advirtió.