Se espera que la inflación anual de la zona del euro sea del 1,7 % en enero de 2026, frente al 2,0 % de diciembre, según una estimación preliminar de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea .

Si analizamos los principales componentes de la inflación de la zona del euro, se espera que los servicios tengan la tasa anual más alta en enero (3,2 %, frente al 3,4 % en diciembre), seguido de los alimentos, alcohol y tabaco (2,7 %, frente al 2,5 % en diciembre), los bienes industriales no energéticos (0,4 %, frente al 0,3 % en diciembre) y la energía (-4,1 %, frente al -1,9 % en diciembre).