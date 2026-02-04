En diciembre de 2025, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente de la zona del euro fue del 6,2 %, frente al 6,3 % de noviembre de 2025 y de diciembre de 2024. La tasa de desempleo de la UE fue del 5,9 % en diciembre de 2025, estable en comparación con noviembre de 2025 y con diciembre de 2024. Estas cifras las publica Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

Eurostat estima que 13,043 millones de personas en la UE, de las cuales 10,792 millones en la zona del euro, estaban desempleadas en diciembre de 2025.

En comparación con noviembre de 2025, el desempleo disminuyó en 94 mil en la UE y en 61 mil en la zona del euro.

En comparación con diciembre de 2024, el desempleo aumentó en 71 mil en la UE y disminuyó en 5 mil en la zona del euro.

Desempleo juvenil

En diciembre de 2025, 2,857 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE, de los cuales 2,257 millones se encontraban en la zona euro. En diciembre de 2025, la tasa de desempleo juvenil fue del 14,7 % en la UE, inferior al 14,9 % del mes anterior, y del 14,3 % en la zona euro, también inferior al 14,4 % de noviembre de 2025.

En comparación con noviembre de 2025, el desempleo juvenil disminuyó en 16 mil personas en la UE y en 12 mil en la zona del euro.

En comparación con diciembre de 2024, el desempleo juvenil disminuyó en 18 mil personas en la UE y en 31 mil en la zona del euro.

Desempleo por sexo

En diciembre de 2025, la tasa de desempleo de las mujeres en la UE fue del 6,0 % , inferior al 6,1 % de noviembre de 2025, y la de los hombres fue del 5,8 %, estable respecto al mes anterior. En la eurozona , la tasa de desempleo de las mujeres fue del 6,4 % y la de los hombres del 6,1 %, ambas estables respecto al mes anterior.