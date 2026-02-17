La Comisión Europea ha abierto hoy procedimientos formales contra Shein, en virtud de la Ley de Servicios Digitales, por su diseño adictivo, la falta de transparencia de los sistemas de recomendación, así como la venta de productos ilegales, incluido el material de abuso sexual infantil.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de soberanía tecnológica, seguridad y democracia, dijo: «En la UE, los productos ilegales están prohibidos, ya sea que estén en el estante de una tienda o en un mercado en línea. La Ley de Servicios Digitales mantiene a los compradores seguros, protege su bienestar y les da información sobre los algoritmos con los que están interactuando. Evaluaremos si Shein está respetando estas reglas y su responsabilidad».

Según informa la Comisión Europea, llevarán a cabo ahora una investigación en profundidad como cuestión prioritaria. La apertura de procedimientos formales no prejuzga el resultado.