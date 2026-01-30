La principal oportunidad de negocio estará en el incremento del gasto por viaje, que pasará de aproximadamente 1.265 dólares a unos 2.080 dólares, reforzando el enfoque estratégico de evolucionar del volumen hacia la rentabilidad.

El turismo mantendrá un crecimiento estructural sostenido en las próximas décadas, según el informe ‘The Power of Travel 2050’ de Alvarez & Marsal (A&M) y Google, que se apoya en modelos predictivos basados en más de 20 variables, entre ellas factores sociodemográficos, capacidad y atractivo de los destinos, así como señales de demanda digital como las búsquedas en Google, y utiliza fuentes de referencia como la Organización Mundial del Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Los viajes internacionales pasarán de cerca de 1.600 millones en 2025 a aproximadamente 3.500 millones en 2050, lo que generará un gasto adicional estimado en 4,2 billones de dólares. Además, el gasto medio por viaje aumentará desde unos 1.135 dólares en 2025 hasta cerca de 1.730 dólares en 2050, reforzando la importancia de competir no solo por volumen, sino por rentabilidad y calidad del ingreso.

Este crecimiento, según el estudio, estará acompañado de una mayor complejidad operativa. La fragmentación de los patrones de viaje —doméstico, regional y de largo radio— y el aumento de las expectativas del viajero en aspectos como flexibilidad e hiperpersonalización exigirán a las empresas gestionar múltiples canales de inspiración, descubrimiento y reserva, incluyendo plataformas impulsadas por inteligencia artificial.

El informe sitúa este ciclo de expansión sobre fundamentos de largo plazo, destacando que en 2050 alrededor del 70% de la población mundial será “potencial viajera”, lo que equivale a unos 6.700 millones de personas pertenecientes a la clase media o superior, un incremento significativo respecto a los niveles actuales.

España apunta a líder europeo

En el caso de España, el estudio estima que las llegadas internacionales crecerán desde unos 95 millones en 2025 hasta cerca de 130 millones en 2050. No obstante, subraya que la principal oportunidad de negocio estará en el incremento del gasto por viaje, que pasará de aproximadamente 1.265 dólares a unos 2.080 dólares, reforzando el enfoque estratégico de evolucionar del volumen hacia la rentabilidad.

El turismo doméstico continuará siendo un pilar clave de estabilidad para el sector español, con una previsión de crecimiento desde los 155 millones de viajes en 2025 hasta alrededor de 165 millones en 2050. El informe recuerda que este segmento representa más del 90% de los viajes en los grandes mercados y que el viaje se consolida como un hábito, con un aumento de los viajes per cápita en España de 3,4 a 4,8 en el mismo periodo.

A escala global, el estudio anticipa un cambio relevante en el mapa turístico, con Asia-Pacífico ganando peso como región emisora ya antes de 2030. India se situará como el principal mercado emisor en 2050, con unos 415 millones de salidas internacionales, por delante de China y Estados Unidos, mientras que Europa mantendrá su liderazgo como región receptora, aunque con una progresiva pérdida de cuota.

Por último, el informe identifica la inteligencia artificial agentiva como una palanca clave para impulsar el crecimiento sin comprometer los márgenes. Desde la planificación y reserva autónomas hasta la optimización de precios, ingresos y operaciones, la IA se perfila como un elemento central tanto para mejorar la experiencia del viajero como para reforzar la rentabilidad y eficiencia de las empresas turísticas.