En el cuarto trimestre de 2025, el PIB desestacionalizado aumentó un 0,3 % tanto en la zona del euro como en la UE, en comparación con el trimestre anterior, según una estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En el tercer trimestre de 2025, el PIB había aumentado un 0,3 % en la zona del euro y un 0,4 % en la UE.

Según una estimación del crecimiento anual para 2025, basada en datos trimestrales desestacionalizados y ajustados por calendario, el PIB aumentó un 1,5 % en la zona del euro y un 1,6 % en la UE.

Estas estimaciones preliminares de avance del PIB se basan en fuentes de datos incompletas y sujetas a nuevas revisiones.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado aumentó un 1,3 % en la zona del euro y un 1,4 % en la UE en el cuarto trimestre de 2025, frente al +1,4 % en la zona del euro y el +1,6 % en la UE en el trimestre anterior.

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos para el cuarto trimestre de 2025, Lituania (+1,7 %) registró el mayor aumento en comparación con el trimestre anterior, seguida de España y Portugal (ambos +0,8 %). Irlanda (-0,6 %) fue el único Estado miembro que registró una disminución en comparación con el trimestre anterior. La tasa de crecimiento interanual fue positiva para 14 países y estable para un país.