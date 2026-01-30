22 de los 27 países de la UE tenían salarios mínimos nacionales el 1 de enero 2026, todos excepto Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.

De estos países, 8 tenían salarios mínimos inferiores a 1.000 € al mes: Bulgaria (620 €), Letonia (780 €), Rumanía (795 €), Hungría (838 €), Estonia (886 €), Eslovaquia (915 €), Chequia (924 €) y Malta (994 €).

Según informa Eurostat, en otros 8 países, los salarios mínimos oscilaban entre 1.000 € y 1.500 € al mes: Grecia (1.027 €), Croacia (1.050 €), Portugal (1.073 €), Chipre (1.088 €), Polonia (1.139 €), Lituania (1.153 €), Eslovenia (1.278 €) y España (1.381 €).

En los seis países restantes, los salarios mínimos fueron superiores a 1.500 euros al mes: Francia (1.823 euros), Bélgica (2.112 euros), Países Bajos (2.295 euros), Alemania (2.343 euros), Irlanda (2.391 euros) y Luxemburgo (2.704 euros).

Brechas más pequeñas una vez eliminadas las diferencias de nivel de precios

Los datos muestran que el salario mínimo más alto en los países de la UE fue 4,4 veces superior al más bajo. Sin embargo, las disparidades en los salarios mínimos entre países son considerablemente menores una vez que se tienen en cuenta las diferencias de nivel de precios. Expresados ​​en estándar de poder adquisitivo (EPA), los salarios mínimos en los países de la UE con niveles de precios más bajos son más altos en comparación con aquellos con niveles de precios más altos.

Tras ajustar las diferencias de precio, los salarios mínimos oscilaron entre 886 EPA al mes en Estonia y 2.157 EPA en Alemania, lo que significa que el salario mínimo más alto fue 2,4 veces el más bajo.

En términos de EPA, los países de la UE con un salario mínimo nacional pueden clasificarse en tres grupos diferentes:

Salarios mínimos superiores a 1.500 EPA al mes: Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Francia, Polonia y España.

Salarios mínimos que oscilan entre 1.000 y 1.500 PPS al mes: Eslovenia, Lituania, Croacia, Rumanía, Portugal, Grecia, Chipre, Hungría, Malta, Eslovaquia, Bulgaria y Chequia.

Y salarios mínimos inferiores a 1.000 PPS al mes: Letonia y Estonia.

En comparación con enero de 2025, tres países cambiaron de grupo en 2026: los salarios mínimos aplicables en Eslovaquia, Bulgaria y Chequia superan ahora los 1.000 PPS al mes.