El PIB real aumentó en 169 regiones de la UE en 2024 en comparación con 2023, mientras que se registraron disminuciones en 64 regiones.

La región con mayor crecimiento en el PIB real fue Yuzhen Tsentralen en Bulgaria, con un aumento del 11,6 %, seguido de Eastern y Midland en Irlanda (+8,5 %), Severen Tsentralen, también en Bulgaria (+8,4 %), Malta (una sola región a este nivel de detalle; +7,0 %) y Mayotte, una región de ultramar en Francia (+6,2 %).

Según informa Eurostat, la mayor caída del PIB real se registró en la región búlgara de Yugoiztochen (-12,7 %), seguida de la región sur en Irlanda (-5,5 %) y La Reunión, una región de ultramar en Francia (-3,7 %). La región norte y occidental en Irlanda y Kärnten en Austria fueron las siguientes, ambas con una disminución del 3,6 %.

Esta información proviene de los datos sobre las cuentas nacionales regionales publicados hoy por Eurostat, basados en el nivel 2 de la Nomenclatura de unidades territoriales para las estadísticas (NUTS 2).

Regiones de la UE con mayor PIB per cápita: Eastern y Midland en Irlanda y Luxemburgo

En 2024, el PIB regional per cápita, expresado en términos de normas de poder adquisitivo (PPS), oscilaba entre el 30,1 % del promedio de la UE en la región francesa de Mayotte y el 268,3 % en la región oriental y Midland en Irlanda.

Como en 2023, después del este y el Midland de Irlanda, las principales regiones fueron Luxemburgo (244,6 % del promedio de la UE), una sola región en este nivel de detalle, e Irlanda del Sur (216,6 %). Le siguieron Hamburgo en Alemania (196,1 %) y Praha en Chequia (191,8 %). El alto PIB per cápita en Luxemburgo y Praha puede explicarse en parte por una alta afluencia de trabajadores que se desplazan y por las principales empresas multinacionales domiciliadas en las regiones de Eastern y Midland, e Irlanda Meridional.

Por el contrario, además de Mayotte (30,1 % del promedio de la UE), las regiones con la clasificación más baja del PIB regional per cápita en 2024 incluyeron Guyana, otra región francesa (40,8 %), Severozapaden en Bulgaria (41,7 %), Voreio Aigaio en Grecia (42,1 %) y Severen Tsentralen también en Bulgaria (43,3 %).