En 2025, el 63,8 % de los jóvenes de 16 a 24 años en la UE utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa (IA). Esta proporción es casi el doble que la proporción de personas en la población general que utilizaron estas herramientas (32,7 % de los de 16 a 74 años).

Según informa Eurostat, los jóvenes están introduciendo el uso de la IA generativa en diferentes áreas de la vida. El uso de la IA generativa para fines privados fue más común entre los jóvenes (44,2 %) que entre la población general (25,1 %). Como era de esperar, las personas en el grupo de edad más joven tenían más probabilidades de usar herramientas de IA para la educación formal (39,3 %), en comparación con el 9,4 % de la población general. Por el contrario, el uso profesional fue relativamente similar entre estos grupos de edad (15,8 % frente a 15,1 %), ya que muchos jóvenes aún no han entrado en el mercado laboral.

Entre los países de la UE, las mayores proporciones de personas de 16 a 24 años que utilizan herramientas de IA generativa se registraron en Grecia (83,5 %), Estonia (82,8 %) y Chequia (78,5 %). Las acciones más bajas fueron en Rumania (44,1 %), Italia (47,2 %) y Polonia (49,3 %).

Este artículo marca el Día de Internet Seguro, celebrado el 10 de febrero.