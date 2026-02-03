La Comisión Europea ha adoptado este martes un conjunto de metodologías dentro del marco del Reglamento sobre la eliminación de carbono y el cultivo de carbono (CRCF). Estas metodologías establecen el primer estándar voluntario a nivel mundial para certificar actividades que eliminan permanentemente dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera.

Con esta medida, la Unión Europea crea un marco normativo que proporciona claridad a empresas e inversores, al mismo tiempo que impulsa la innovación climática y apoya el desarrollo de tecnologías para la eliminación de carbono.

La iniciativa, según ha explicado el Ejecutivo comunitario, también tiene como objetivo prevenir el lavado de imagen ecológico, posicionando a la UE como líder en este ámbito y contribuyendo al objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, ha afirmado que este paso no solo fortalece la acción climática en Europa, sino que también establece un referente global que otros países pueden seguir para alcanzar sus propios objetivos de reducción de emisiones. El reglamento será examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de entrar en vigor.

El reglamento cubre tres tipos de actividades de eliminación permanente de carbono: captura directa de aire con almacenamiento de carbono, captura de emisiones biogénicas con almacenamiento de carbono y eliminación de carbono mediante biocarbón.

Los proyectos que utilicen estas actividades podrán solicitar la certificación europea, lo que les permitirá obtener reconocimiento bajo el nuevo marco de eliminación de carbono de la UE en los próximos meses.