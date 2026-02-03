La Comisión Europea ha aprobado, de conformidad con el Reglamento de concentraciones de la UE, la creación de una empresa conjunta entre Eni Plenitude SpA Società Benefit («Plenitude») de Italia y Société Générale SA de Francia, a través de su filial Vulturno Investments SA («SG Investor») de España.

Según informó hoy la Comisión, la transacción se relaciona principalmente con la operación y adquisición de tecnologías solares, eólicas y de almacenamiento de baterías.

La Comisión concluyó que la operación notificada no plantearía problemas de competencia, dada la limitada posición de mercado conjunta de las empresas resultante de la operación propuesta. La operación notificada se examinó con arreglo al procedimiento simplificado de examen de concentraciones.

Hay más información disponible en el sitio web de competencia de la Comisión, en el registro público de casos con el número de caso M.12190 .