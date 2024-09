La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció este miércoles que hay un “camino difícil” para lograr la paridad de género en el Ejecutivo comunitario, afirmando que "si no lo pides, no lo consigues. No surge de forma natural", en referencia a la solicitud que hizo a los Estados miembros para que nominaran a un hombre y a una mujer.