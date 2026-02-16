El Eurogrupo celebró este lunes una reunión en la que los ministros de Finanzas debatieron sobre el fortalecimiento del papel internacional del euro, centrando sus conversaciones en medidas para promover la soberanía monetaria europea. Se destacó la relevancia de avanzar en áreas como la Unión de Ahorros e Inversiones y el desarrollo de las finanzas digitales.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, informó que durante el encuentro se tuvo una discusión inicial sobre los esfuerzos renovados para reforzar el papel del euro en el ámbito internacional.

Aunque señaló que este objetivo no es nuevo, subrayó que el actual contexto geopolítico está brindando un nuevo impulso a estas iniciativas. «Un mayor papel internacional para el euro puede ser una piedra angular de nuestra estrategia de reducción de riesgos y ayudar a garantizar la estabilidad económica y financiera», comentó.

Añadió que este fortalecimiento podría mejorar la competitividad de la Unión Europea, reducir los costos de endeudamiento y proteger a importadores y exportadores de la UE frente a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Dombrovskis enfatizó que el atractivo del euro dependerá principalmente de la fortaleza y resiliencia de la economía europea. «Esto también significa implementar la Unión de Ahorros e Inversiones, finalizar la propuesta del euro digital, diversificar nuestra red comercial y mejorar nuestras capacidades defensivas», añadió.

Los ministros también abordaron el borrador de la recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro para 2026, con el objetivo de su aprobación por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros este martes. Dombrovskis celebró la finalización de la recomendación y subrayó la importancia de una implementación y seguimiento rápidos.

El Eurogrupo aprobó la reelección de Tuomas Saarenheimo como presidente del Grupo de Trabajo del Eurogrupo para un cuarto mandato de dos años, que comenzará el 1 de abril de 2026.

Además, los ministros discutieron los desequilibrios globales en el marco de los desafíos geoeconómicos, con la participación del Ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, y la profesora Hélène Rey, quien presentó un análisis sobre la cuestión. Los ministros coincidieron en la necesidad de mantener estos desequilibrios dentro de límites sostenibles, aunque reconocieron que la Unión Europea no se encuentra en el centro de los mismos.