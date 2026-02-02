El grupo Prensamedia ha constituido su Consejo Editorial, un nuevo órgano de carácter consultivo que nace con el objetivo de reforzar el asesoramiento estratégico y editorial del grupo en una etapa marcada por su crecimiento y consolidación como grupo de medios de comunicación especializados y de calidad informativa.

La creación del Consejo Editorial responde a la necesidad de dotar a Prensamedia de un espacio estable de reflexión estratégica, capaz de aportar visión externa, experiencia profesional y análisis de tendencias en un contexto mediático cada vez más exigente y competitivo. En los últimos años, el grupo ha impulsado de forma sostenida su posicionamiento editorial, ampliando cabeceras, audiencias e influencia en ámbitos clave de la información especializada.

El Consejo Editorial estará presidido por Jesús González Mateos, quien deja la dirección editorial del grupo para asumir esta nueva responsabilidad. Desde la presidencia del Consejo, González Mateos centrará su labor en el acompañamiento estratégico del proyecto editorial de Prensamedia.

Forman parte del Consejo Editorial, con carácter permanente, el CEO del grupo Prestomedia, como entidad propietaria de Prensamedia, Yago González Bolullo; la presidenta de Prensamedia, Asela Pintado y el director editorial de Prensamedia, Xabier González Barkos.

Asimismo, el nuevo Consejo Editorial contará con la participación de profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación y del análisis informativo. Los consejeros que lo integran son:

Alberto Barciela, periodista de dilatada trayectoria, fue director de comunicación de la Xunta de Galicia y director de relaciones institucionales de la Radio Televisión de Galicia. Es colaborador del Grupo Prensa Ibérica, “El Correo Gallego”, “El Progreso”, Grupo La Capital ( “El Ideal Gallego”, “Diario de Arousa”, “Diario de Ferrol”, “Diario de Bergantiños, etc.), “Atlántico Diario”, y diarios digitales como “Aquí Europa”, “Galicia 24 horas”, “Galicia Única”, “Diario Luso-Galaico”, “El Trapecio”, “Mundiario” o “O Barrbanza”. Algunos de sus trabajos han sido publicados en “ABC”, Grupo Joly o “La Región”. Asimismo, forma parte de la Mesa del Turismo, en la que están representadas las más relevantes asociaciones del sector turístico de España y de la Unión Española de Profesionales de Turismo.

Carmelo Calvo, periodista de enorme recorrido tanto en grupos de medios de comunicación como en la empresa privada. Ha sido director de Eventos y Relaciones Públicas de Telefónica. En esta misma empresa ha sido también director de Estrategia de Medios y Eventos (2008-2011) y subdirector General de Medios, Publicidad y Patrocinios (2003-2008). Con anterioridad, y entre otras responsabilidades, ha sido director de Informativos de Onda Cero Madrid (2002-2003), y fundador y director de Expansión Televisión del grupo Recoletos (1998-2002), además de diferentes puestos de responsabilidad en este mismo grupo. Posteriormente fue director de comunicación de Renfe y adjunto a la presidencia del grupo Prensa Ibérica.

Alejandro Elortegui, periodista de gran experiencia en la gestión de medios de comunicación. Comenzó su trayectoria profesional en la agencia Europa Press, en donde ejerció de subdirector del área de Televisión, fue director de la delegación en Andalucía, director de Desarrollo y de Reportajes. En 1997 se incorporó a AS como director adjunto. En 2005 fue nombrado director general de Progresa y en 2009 se incorporó al Real Madrid como director de Comunicación. A finales de ese mismo año regresó a AS como director adjunto, puesto que ejercía hasta su nombramiento como director de PRISA Motor. Ha sido director de Nuevos Proyectos de Prisa Media.

María Luisa Humanes, catedrática de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, ha formado parte también del claustro de profesores de la Universidad Complutense y de la Universidad de Salamanca. Ha ocupado diferentes puestos de gestión académica, entre ellos el de Vicerrectora de Relaciones Internacionales (2021-2025). Lidera desde 2013 el equipo español del proyecto internacional Journalistic Role Performance, que engloba 59 países y analiza el estado de las culturas periodísticas para comprender las complejidades de la profesión.

Alfonso López, experto de reconocido prestigio en el ámbito de la relación institucional y el lobby. Inició su carrera profesional en la agencia de noticias Europa Press para pasar a continuación a desempeñar los puestos de director de Comunicación del Grupo Europroducciones y de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España. Ha sido director general de comunicación de Endesa y fundador de RETI España y actualmente es presidente de Rud Pedersen España.

Javier Mingo, profesional con gran experiencia en el ámbito financiero, ha sido vicepresidente del grupo BC, el mayor grupo español de BPO y responsable principal de su desarrollo en América Latina. Con anterioridad fue socio fundador de Cibergestión, empresa dedicada a la gestión hipotecaria.

Con esta iniciativa, Prensamedia refuerza su compromiso con la excelencia informativa, la independencia editorial y la toma de decisiones estratégicas apoyadas en el mejor conocimiento profesional, consolidando un modelo de crecimiento basado en la calidad, la especialización y la credibilidad.