La autonomía estratégica europea ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una necesidad geopolítica. La invasión rusa de Ucrania, el distanciamiento progresivo de Estados Unidos y la creciente fragmentación del orden internacional han acelerado un debate que ya no se limita a los círculos institucionales, sino que se proyecta sobre el futuro mismo de la Unión Europea como actor global. En esta entrevista con Aquí Europa, el eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte analiza los desafíos de la defensa europea, la transformación del vínculo transatlántico, el papel de Europa en el Mediterráneo y la necesidad de avanzar hacia una integración política más profunda.

Aquí Europa: La primera cuestión está relacionada con un debate que, no sé si se está popularizando, pero sí extendiendo en la opinión público-política. Me refiero a la autonomía estratégica de la Unión Europea. Han pasado unos ocho o diez meses desde el informe de la comisión correspondiente y se está hablando mucho de ello, pero quiero saber hasta qué punto crees que existe una operatividad real de este concepto o si es más bien una formulación política que se está desdibujando con el tiempo.

Nicolás Pascual de la Parte: La pregunta es muy pertinente, porque efectivamente hay mucha gente que no sabe exactamente qué es la autonomía estratégica. En términos sencillos, la autonomía estratégica es el deseo de la Unión Europea de ser capaz de defenderse por sí misma y de dotarse de los recursos y medios necesarios para ello.

Hasta ahora, hemos estado dependiendo del paraguas de seguridad de Estados Unidos, no solo en términos nucleares, sino también a través de la OTAN y del potencial estratégico del Atlántico Norte, lo que nos ha permitido no asumir plenamente nuestras propias responsabilidades. De alguna manera, hemos delegado nuestra defensa en la gran potencia estadounidense, estableciéndonos en una zona de comodidad en la que nuestra seguridad dependía de un tercero.

Esto ya no puede seguir así, principalmente por dos razones. En primer lugar, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 nos despertó de ese letargo estratégico. En segundo lugar, el distanciamiento de Washington respecto a Europa, especialmente durante la administración de Donald Trump.

A pesar de estos dos acontecimientos que nos han despertado, lo cierto es que somos un club de países ricos, sin ninguna excusa para no ser capaces de organizarnos y defender nuestro modelo de vida, nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra prosperidad. Esa es la situación actual. Lo único que nos falta es avanzar a un ritmo más acelerado de lo que veníamos haciendo, debido precisamente a estos imperativos geoestratégicos: la invasión de Ucrania por Rusia y el distanciamiento estructural de Estados Unidos respecto a Europa.

Mi esperanza es que, en un plazo relativamente corto, es decir, hacia finales de esta década, alrededor de 2030, Europa sea capaz de afirmar que dispone de autonomía estratégica. Pero esa puerta no se cierra a ninguno de nuestros aliados, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Noruega, por ejemplo. Lo que queremos es que sean los europeos los protagonistas de nuestra propia defensa. Eso es, ni más ni menos, lo que entendemos por autonomía estratégica.

Esta autonomía estratégica no solo implica el componente militar, aunque este es fundamental. Incluye también la capacidad de defender nuestras infraestructuras críticas, nuestros servicios esenciales, nuestra resiliencia y, por supuesto, la seguridad energética, el suministro de alimentos y otros aspectos clave. En definitiva, tiene un componente esencial de seguridad e inmunidad estratégica, pero va mucho más allá del ámbito militar, abarcando también una dimensión civil muy importante.

Aquí Europa: Existe un cierto distanciamiento con Washington, con Estados Unidos, que está llevando a algunas prácticas diplomáticas fuera de la línea tradicional de la Unión Europea. Hace unas dos o tres semanas, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, hizo unas declaraciones que, aunque quizá ya no sean tan polémicas dados los actuales escenarios geopolíticos, de alguna forma dejaron a la Unión Europea en una posición vulnerable. ¿Qué opinas?

Nicolás Pascual de la Parte: Sinceramente, no me sorprendió la declaración de Mark Rutte, porque simplemente dijo la verdad. En la actualidad, los europeos no podemos prescindir de Estados Unidos para organizar nuestra propia defensa frente a amenazas como Rusia o cualquier otro enemigo potencial.

Lo que sí buscamos es ser capaces de organizar nuestra defensa a medio plazo, que es precisamente el objetivo de la autonomía estratégica. Pero hoy por hoy, efectivamente, no podemos prescindir de los recursos estratégicos que nos aporta Estados Unidos a través de la OTAN, como la inteligencia satelital, la logística, la artillería de largo alcance y precisión y, por supuesto, la disuasión nuclear, entre otros. Estos activos estratégicos son imprescindibles y debemos seguir contando con ellos.

Sin embargo, eso no debe hacernos perder de vista nuestro objetivo de sustituirlos progresivamente a medio plazo. Y en ese camino estamos, aprobando los recursos financieros necesarios con el programa europeo correspondiente, que está dotado con nada menos que 800.000 millones de euros hasta 2030.

Además, hemos asumido nuevos compromisos europeos dentro de la OTAN para aumentar nuestra contribución a la defensa: hasta el 3,5% en gasto estrictamente militar y un 1,5% adicional en gastos relacionados con la defensa, como infraestructuras y otros elementos asociados, con el objetivo de alcanzar el 5% en 2035. También hemos establecido una cláusula de revisión en 2029.

Por otro lado, tenemos la intención de colaborar estrechamente entre nosotros para crear una base estratégica, tecnológica e industrial europea. Es decir, queremos establecer la columna vertebral de la Unión Europea que nos permita contar con nuestros propios recursos. Para ello, hemos aprobado el programa europeo de desarrollo industrial en defensa y, el pasado mes de marzo, el Libro Blanco sobre la defensa europea, que ya se ha concretado en una hoja de ruta.

Dentro de esa hoja de ruta, hemos identificado varios proyectos prioritarios, los llamados flagship projects, entre ellos el desarrollo de sistemas de defensa antidrones, el refuerzo de la defensa espacial y la vigilancia reforzada del flanco oriental de Europa, que es el más expuesto a la amenaza rusa. Estas son algunas de las prioridades, aunque no se descarta añadir otras en función de la evolución de las necesidades.

En resumen, tenemos claramente identificados los recursos financieros y materiales necesarios. Ahora lo que falta es la voluntad política para avanzar rápidamente en la integración. Cualquier sistema de defensa europeo requerirá un pilar europeo dentro de la OTAN y una estructura militar europea a medio plazo. Esto incluye un cuartel general, una estructura militar integrada y una capacidad política para dar instrucciones a un futuro sistema de defensa europeo.

Esta propuesta se está articulando en torno a la creación de un posible Consejo Europeo de Seguridad, que incluiría tanto a los países más grandes como a los más pequeños, siguiendo un principio rotatorio. La idea es crear un núcleo de seguridad que avance más rápidamente que aquellos países que no deseen participar. No podemos seguir dependiendo de bloqueos o vetos individuales. Necesitamos avanzar hacia una instancia política integrada y capaz de definir la política de defensa europea.

Aquí Europa: Es importante, por tanto, que exista una voluntad de avanzar, aunque sea mediante una Europa a varias velocidades.

Nicolás Pascual de la Parte. La idea de una Europa a varias velocidades es tan antigua como la propia Unión Europea. Este concepto se remonta a los años ochenta, durante los mandatos de François Mitterrand y, antes de él, de Valéry Giscard d’Estaing. Hay varios términos que intentan reflejar la misma realidad, como la geometría variable, la Europa a varias velocidades o las cooperaciones reforzadas.

Estos conceptos nacen de la necesidad de avanzar más rápidamente, porque no podemos movernos al ritmo del miembro más lento. Necesitamos vanguardias que, mediante una evolución de las instituciones europeas y de los procesos de toma de decisiones, nos permitan actuar con rapidez.

Un ejemplo de esto lo vemos en el ámbito comercial, donde estamos avanzando con acuerdos con Mercosur, con India y próximamente con Indonesia. Estos acuerdos nos permitirán diversificar nuestras relaciones comerciales.

Lo mismo debe suceder en el ámbito de la seguridad y la defensa. Necesitamos tomar decisiones operativas que puedan ejecutarse rápidamente. Para ello, es imprescindible un mayor grado de integración política, porque sin ella, incluso con estructuras militares integradas, será muy difícil que estas sean plenamente operativas.

Esto probablemente implicará un cambio de paradigma, pasando de una lógica de integración funcional a una lógica de integración federal. Es decir, no podemos seguir avanzando únicamente con pequeños pasos pragmáticos. Necesitamos un horizonte político claro: una federación europea.

Podemos llamarlo los Estados Unidos de Europa, pero lo cierto es que, sin una federación política europea, será muy difícil que Europa sea un actor relevante en el escenario internacional en los próximos años, en un entorno cada vez más competitivo y más hostil.

Aquí Europa. También es clave lo que has mencionado sobre la búsqueda de aliados estratégicos, sobre todo durante esta primera fase. En este tiempo, ¿Europa podría tener la capacidad autónoma de preservar su integridad?

Nicolás Pascual de la Parte. No es un salto fácil, porque se trata de un cambio cualitativo. Estamos hablando de pasar de una progresión cuantitativa en el proceso de integración europea, como la que hemos tenido hasta ahora, a un salto cualitativo, estableciendo un horizonte temporal claro para dicho proceso.

El proceso de integración europea se dejó deliberadamente abierto en cuanto a su meta final, con el fin de acomodar los distintos intereses nacionales. De este modo, tanto los federalistas como los confederalistas, los centralizadores como los descentralizadores, consideraban que el proyecto europeo podía acoger sus aspiraciones.

Sin embargo, ahora es evidente que debemos dar un salto en nuestra planificación y avanzar hacia una integración política con un horizonte temporal definido, orientado hacia una federación europea. Si no somos capaces de crear esa federación europea, será muy difícil tener una defensa operativa, ser un actor internacional creíble y posicionarnos frente a potencias como Estados Unidos, China o Rusia.

Aquí Europa. Respecto a lo que has mencionado sobre Mercosur, China e India, todo esto ha ocurrido en apenas un mes. ¿Crees que tiene que ver con lo que estás expresando, es decir, una reactivación o aceleración de los primeros años del plan europeo, o consideras que se trata de alianzas para un horizonte más largo?

Nicolás Pascual de la Parte. Desde luego, ha sido una respuesta rápida a las circunstancias. Una vez que Estados Unidos nos atacó con sus aranceles y tarifas y nos cerró su mercado a las exportaciones europeas, la necesidad imperiosa de diversificar nuestros mercados se hizo evidente.

Así, hemos cerrado el capítulo con Mercosur, un tratado que llevábamos negociando durante 25 años, desde 1999. Finalmente, hemos logrado culminar las negociaciones, incorporando cláusulas de garantía y protección para el sector primario, nuestros agricultores y ganaderos.

También hemos acelerado la negociación con India, firmando un acuerdo de asociación y cooperación la semana pasada, y ahora estamos preparando un nuevo acuerdo con Indonesia.

¿Por qué todo esto? Básicamente, porque el escenario geopolítico nos obligaba a tomar decisiones rápidas para diversificar nuestro comercio y no depender exclusivamente del mercado estadounidense ni de las decisiones erráticas del presidente norteamericano, que podría imponer o retirar aranceles en cualquier momento.

Europa siempre se ha movido por necesidad, especialmente en contextos de crisis, y esta coyuntura actual ha impulsado estas decisiones.

La Unión Europea es una gran potencia económica, pero lo que realmente nos define es nuestro potencial comercial. Somos un mercado integrado de 451 millones de consumidores con una alta capacidad adquisitiva, lo que nos convierte en un socio muy codiciado para todos nuestros interlocutores comerciales.

Aquí Europa. Has hablado antes del carácter peculiar y excéntrico del presidente estadounidense. Varias preguntas al respecto: la primera sobre este enfoque de poder o “diplomacia dura”, como a veces lo llaman desde la estrategia estadounidense, y cómo ha dejado atrás 30 o 35 años de una diplomacia más discreta, al menos una forma de ejercer el poder más sutil y menos manifiesta. ¿Qué opinas?

Nicolás Pascual de la Parte. Estados Unidos, como bien sabes, tiene una ventaja estratégica importante en relación con otras potencias, como China o Rusia. Ha tejido una red extensa de alianzas con amigos y aliados, tanto en Europa como en Asia. Esa red de aliados es lo que le da a Estados Unidos una ventaja comparativa frente a otras potencias, que no cuentan con ese mismo respaldo.

Los vecinos de Rusia y China, por ejemplo, son en muchos casos Estados sometidos a presión, coacción o directamente amenazados. En Asia, países como Japón, Corea del Sur, Filipinas o Vietnam desean una mayor presencia militar estadounidense, porque no confían plenamente en el ascenso de China. Y lo mismo ocurre con los países que comparten frontera con Rusia, que perciben claramente esa amenaza.

Esa ventaja estratégica es tan decisiva que sería un error para Estados Unidos renunciar a ella deteriorando sus relaciones con sus aliados. Creo que Estados Unidos es más que el presidente Trump. Aunque su figura sea muy relevante, el país seguirá existiendo más allá de él. Las élites políticas y gran parte de la sociedad estadounidense son conscientes de la importancia de mantener esa red de alianzas.

De hecho, si comparamos la estrategia de seguridad aprobada en diciembre pasado con la nueva estrategia de defensa publicada en enero, vemos una evolución significativa. La estrategia anterior era muy crítica con Europa, mientras que la nueva estrategia de defensa subraya la importancia de mantener el sistema de alianzas.

A mi juicio, esta segunda estrategia refleja mejor la posición estructural de Estados Unidos. En ese contexto, debemos renovar y reforzar el vínculo transatlántico, pero sobre nuevas bases.

Durante décadas, los países europeos hemos mantenido una relación caracterizada por una fuerte dependencia de Estados Unidos. Pero esa no es una alianza equilibrada. Es una relación asimétrica.

A partir de ahora, el vínculo transatlántico debe basarse en una plataforma diferente. Europa debe ser fuerte, unida y dotada de sus propias capacidades militares, económicas y comerciales. Es decir, debe ser un actor capaz de decidir libremente aliarse con Estados Unidos desde una posición de igualdad. Esa es la relación equilibrada que necesitamos.

Aquí Europa. Vamos ahora con una cuestión sobre los riesgos estratégicos que Europa podría enfrentar en el futuro. Hablamos de áreas como el Mediterráneo y el Sahel, que ya representan riesgos importantes, pero que podrían intensificarse. ¿Qué opinas de estas zonas? ¿Cómo las ves, especialmente en términos de su posible impacto en Europa?

Nicolás Pascual de la Parte. El Mediterráneo debe ser un espacio de encuentro, un punto de conexión entre África, Oriente Medio y Europa, que compartimos ese mismo espacio marítimo. Actualmente, sin embargo, no cumple esa función. En lugar de ser un espacio de cooperación, se ha convertido en una frontera marcada por tensiones y por tragedias humanas, con miles de personas que arriesgan sus vidas intentando cruzarlo.

Esto debe cambiar. Debemos transformar el Mediterráneo en un espacio de cooperación y colaboración.

Por ello, se ha aprobado recientemente un nuevo Pacto por el Mediterráneo, que incluye la designación de una comisaria específica para esta región, algo que antes no existía. Este pacto pretende racionalizar todos los instrumentos de cooperación de la Unión Europea en la región, incluyendo la cooperación al desarrollo, los intercambios comerciales, la cooperación cultural y las inversiones.

Sin embargo, esta presencia europea no puede imponerse unilateralmente. Debe construirse sobre la base de una cooperación real con los países mediterráneos, escuchando sus necesidades y buscando intereses comunes.

Europa está trabajando en esa dirección, y espero que este nuevo pacto contribuya a reforzar la estabilidad y la cooperación en la región.

En cuanto a África, es un continente fundamental para nuestra seguridad. Europa no tendrá estabilidad si África no la tiene. La diferencia en renta per cápita y el fuerte crecimiento demográfico africano hacen evidente que los flujos migratorios continuarán si no se generan oportunidades económicas en los países de origen.

Por tanto, invertir en África y fomentar el comercio con este continente es invertir directamente en nuestra propia estabilidad.

Aquí Europa. ¿Cuál es la situación del Mediterráneo desde el punto de vista de España? ¿Qué te sugiere?

Nicolás Pascual de la Parte. Desde los Reyes Católicos, la política exterior española se ha basado en tres ejes fundamentales: la presencia en el Mediterráneo, la proyección en América y el protagonismo en Europa.

Estos tres pilares siguen plenamente vigentes hoy.

El Mediterráneo nos afecta directamente, porque somos la frontera sur de Europa y el país que cierra el Mediterráneo por su extremo occidental. Todo lo que ocurre en esta región tiene un impacto directo sobre nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra prosperidad.

Por ello, España debe desempeñar un papel protagonista, trabajando junto con países como Italia, Francia, Grecia o Portugal para reforzar la presencia europea en la región.

Aquí Europa. Finalmente: Europa sigue siendo vista como una potencia normativa y económica, porque lo sigue siendo. Sin embargo, en términos geopolíticos ha perdido influencia. ¿Qué es necesario desde el punto de vista exterior para que Europa vuelva a ser vista como un actor político real?

Nicolás Pascual de la Parte. Para ser un actor político real, Europa necesita convertirse en un espacio político integrado y coherente. Debemos superar nuestras contradicciones internas.

Hemos avanzado mucho en los últimos 60 años, pero ahora necesitamos dar un paso más. Debemos acelerar el proceso de integración.

La guerra en Ucrania ha sido un punto de inflexión. Nos ha obligado a tomar conciencia de nuestras vulnerabilidades.

Durante décadas, Estados Unidos actuó como un federador externo del proyecto europeo. Ese papel ha desaparecido. Ahora el impulso debe venir desde dentro.

Tenemos que ser los propios europeos quienes asumamos la responsabilidad de nuestro futuro, avanzando hacia una mayor integración política mediante acuerdos entre los países que estén dispuestos a hacerlo.

Ese es el único camino para que Europa se convierta en un actor político fuerte y respetado en el mundo.