La Conferencia de Seguridad de Múnich de 2026 se celebra en medio de una transformación profunda del sistema global, marcada por el repliegue de Estados Unidos, la incertidumbre estratégica en Europa y la consolidación de un mundo más competitivo y menos regido por normas comunes.

Cada febrero, Múnich se convierte en el epicentro de la conversación estratégica global. Pero este año, la Conferencia de Seguridad llega en un clima especialmente denso. No es solo una cumbre más en un calendario cargado de crisis, sino una reunión que tiene lugar mientras el propio sistema internacional parece estar cambiando de naturaleza.

El diagnóstico que acompaña al encuentro es inequívoco. El orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en alianzas estables, reglas compartidas y liderazgo estadounidense, atraviesa una fase de cuestionamiento estructural. Lo que durante décadas se consideró el marco natural de la política global ha dejado de ser una referencia incuestionable y se ha convertido, en muchos aspectos, en un terreno en disputa.

El factor estadounidense, en el centro de todas las miradas

Buena parte de la incertidumbre actual gira en torno al papel de Estados Unidos. Durante más de setenta años, Washington no solo fue la principal potencia militar, sino también el arquitecto y garante de un sistema basado en instituciones multilaterales, apertura económica y alianzas duraderas.

Hoy, esa posición está evolucionando. El giro en la política exterior estadounidense, con una mayor inclinación hacia el bilateralismo, la presión económica y una visión más transaccional de las relaciones internacionales, ha alterado profundamente las expectativas de aliados y rivales por igual.

Este cambio no ha pasado desapercibido. En numerosos países, la percepción de Estados Unidos como un factor de estabilidad ha dado paso a una visión más ambivalente, e incluso en algunos casos como un elemento de riesgo estratégico. La consecuencia inmediata es una creciente sensación de incertidumbre sobre la dirección futura del sistema internacional.

Europa, obligada a replantear sus certezas

Para Europa, el contexto es particularmente delicado. La guerra en Ucrania sigue siendo el principal conflicto armado en el continente, Rusia mantiene una postura confrontativa, y al mismo tiempo el respaldo estadounidense ya no se percibe con la misma previsibilidad que en el pasado.

Esta combinación ha reabierto debates que durante años permanecieron en segundo plano. La necesidad de reforzar las capacidades militares propias, reducir dependencias estratégicas y asumir una mayor responsabilidad en la seguridad del continente se ha convertido en un tema central en las capitales europeas.

Más que una reacción coyuntural, se trata de una adaptación a una realidad nueva: la seguridad europea ya no puede darse por garantizada en los mismos términos que durante las décadas posteriores al final de la Guerra Fría.

Un sistema internacional cada vez más fragmentado

Lo que está en juego va más allá del vínculo transatlántico. El informe que precede a la conferencia describe un mundo en el que las reglas universales pierden peso frente a dinámicas más competitivas, donde el poder, la capacidad económica y la influencia regional vuelven a desempeñar un papel determinante.

En Asia, China continúa consolidando su posición como potencia dominante en su entorno inmediato. En paralelo, las tensiones comerciales, el uso de sanciones y la politización de la economía han debilitado los mecanismos tradicionales de gobernanza global.

El resultado es un entorno más fluido, pero también más imprevisible. Las certezas estratégicas que definieron la política internacional durante décadas están siendo sustituidas por un equilibrio más inestable, en el que los Estados buscan maximizar su autonomía y reducir su exposición a riesgos externos.

El cambio también se percibe fuera de Occidente

Este proceso no se interpreta de la misma manera en todas las regiones. En buena parte del llamado Sur Global, el debilitamiento del orden tradicional no se percibe necesariamente como una amenaza, sino como el inicio de una redistribución del poder más favorable a sus intereses.

Muchos países ven en esta transición una oportunidad para ampliar su margen de maniobra y reducir su dependencia de las grandes potencias tradicionales. Esta percepción refleja un cambio profundo en la estructura del sistema internacional, donde el equilibrio de poder es cada vez más plural.

Una conferencia marcada por el fin de las certidumbres

En este contexto, la Conferencia de Seguridad de Múnich adquiere un significado especial. Más que un foro para gestionar crisis concretas, se ha convertido en un espacio donde se intenta comprender la naturaleza del cambio en curso.

El orden internacional no ha desaparecido, pero tampoco funciona con la coherencia que lo caracterizó durante décadas. Las instituciones siguen existiendo, las alianzas permanecen, pero el marco que les daba estabilidad se ha vuelto más frágil.

Esta transformación obliga a gobiernos y líderes a adaptarse a un entorno en el que la previsibilidad es menor y la competencia estratégica mayor.

Múnich como reflejo de un cambio de época

A lo largo de su historia, la Conferencia de Seguridad de Múnich ha sido un espejo de las tensiones de cada momento. En 2026, ese espejo refleja un mundo en transición.

El sistema internacional no se ha derrumbado, pero está siendo reconfigurado. El liderazgo estadounidense evoluciona, Europa busca redefinir su papel y nuevas potencias amplían su influencia.

Lo que emerge no es necesariamente un vacío, sino un orden diferente, todavía incompleto. Y es precisamente en Múnich donde ese nuevo equilibrio comienza, lentamente, a tomar forma.