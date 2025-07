La TSE le permite recibir atención médica urgente y necesaria en el extranjero, incluyendo enfermedades crónicas o preexistentes, así como el embarazo y el parto. ¿Alguna vez te has lesionado surfeando en Francia y has necesitado puntos? ¿Te has torcido el tobillo haciendo senderismo en los Alpes? ¿Tuviste que ir al médico por tu diabetes preexistente durante tus vacaciones […]