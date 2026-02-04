En diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, los precios de producción industrial disminuyeron un 0,3 % en la zona euro y un 0,4 % en la UE , según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En noviembre de 2025, los precios de producción industrial aumentaron un 0,7 % en la zona euro y un 0,8 % en la UE.

En diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, los precios de producción industrial disminuyeron un 2,1 % en la zona del euro y un 1,9 % en la UE.

La media anual de los precios de producción industrial para el año 2025, en comparación con 2024, aumentó un 0,3 % en la zona del euro y un 0,5 % en la UE.

Comparación mensual por principales grupos industriales y por Estado miembro

En la zona del euro, en diciembre de 2025, en comparación con noviembre de 2025, los precios de producción industrial

aumentó un 0,3 % para los bienes intermedios,

disminuyó un 1,2 % para la energía,

disminuyó un 0,1 % para los bienes de capital,

aumentó un 0,2 % para los bienes de consumo duraderos,

disminuyó un 0,2 % para los bienes de consumo no duraderos.

Los precios en el conjunto de la industria, excluida la energía, aumentaron un 0,1 %.

En la UE, los precios de producción industrial

aumentó un 0,3 % para los bienes intermedios,

disminuyó un 1,3 % para la energía,

aumentó un 0,1 % para los bienes de capital,

aumentó un 0,2 % para los bienes de consumo duraderos,

disminuyó un 0,2 % para los bienes de consumo no duraderos.

Los precios en el conjunto de la industria, excluida la energía, aumentaron un 0,1 %.

Las mayores caídas mensuales de los precios de producción industrial se registraron en Estonia (-3,0 %), Irlanda (-2,8 %) y Dinamarca (-1,9 %). Los mayores aumentos se observaron en Bulgaria (+1,4 %), Portugal (+0,5 %), Bélgica y Rumanía (ambos +0,4 %).

Comparación anual por principales grupos industriales y por Estado miembro

En la zona del euro, en diciembre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, los precios de producción industrial

aumentó un 0,8 % para los bienes intermedios,

disminuyó un 8,8 % en el caso de la energía,

aumentó un 1,7 % para los bienes de capital,

aumentó un 2,0 % para los bienes de consumo duraderos,

aumentó un 0,9 % para los bienes de consumo no duraderos.

Los precios en el conjunto de la industria, excluida la energía, aumentaron un 1,0 %.

En la UE, los precios de producción industrial

aumentó un 0,6 % para los bienes intermedios,

disminuyó un 7,7 % en el caso de la energía,

aumentó un 1,6 % para los bienes de capital,

aumentó un 1,7 % para los bienes de consumo duraderos,

aumentó un 1,0 % para los bienes de consumo no duraderos.

Los precios en el conjunto de la industria, excluida la energía, aumentaron un 0,9 %.

Las mayores caídas anuales de los precios de producción industrial se registraron en Luxemburgo (-5,6 %), Irlanda (-4,9 %) y Portugal (-3,7 %). Los mayores aumentos se observaron en Bulgaria (+9,8 %), Rumanía (+6,6 %) y Suecia (+1,3 %).