La forma más común de pasivos contingentes en los países de la UE son las garantías públicas sobre pasivos y, ocasionalmente, sobre activos de terceros.

En 2024, los niveles más altos de garantías públicas se registraron en los Países Bajos (31,0 % del PIB), Finlandia (17,0 %) e Italia (14,6 %). En el extremo inferior de la escala, se registraron tasas iguales o inferiores al 1% del PIB en Irlanda, Chequia y Bulgaria.

Esta información procede de los datos sobre pasivos contingentes y préstamos dudosos publicados hoy por Eurostat. Este artículo presenta un puñado de hallazgos del artículo más detallado Statistics Explained.

En la mayoría de los países de la UE, el gobierno central es el garante predominante. En Finlandia, Suecia, Francia y Dinamarca se observa un nivel notable de garantías de los gobiernos locales.

Pasivos de las empresas públicas más altos de Alemania

El nivel de pasivos de las empresas públicas clasificadas fuera de las administraciones públicas en 2024 varió ampliamente entre los países de la UE. En Alemania se registraron importes significativos de pasivos (84,4 % del PIB), por delante de los Países Bajos (73,1 %), Luxemburgo (65,0 %) y Francia (61,9 %).

En cambio, en Eslovaquia (3,4 %), España (4,3 %), Chipre (7,3 %) y Rumanía (8,7 %) se registraron importes inferiores al 10 % del PIB en pasivos de las empresas públicas.



Chipre siguió siendo el país con el mayor nivel de préstamos dudosos

En 2024, Chipre siguió siendo el país con el mayor volumen de préstamos dudosos (activos) de las administraciones públicas, con un 9,0 % del PIB. En los demás países, el volumen de préstamos dudosos se situó por debajo del 1 % del PIB, con los porcentajes más altos notificados por Croacia (0,8 % del PIB), Grecia (0,6 %) y Suecia (0,5 %).

Portugal y Eslovaquia con mayores pasivos relacionados con asociaciones público-privadas fuera de balance

Los pasivos relacionados con las asociaciones público-privadas fuera de balance (PPA, contratos de construcción a largo plazo en los que los activos se registran fuera de las cuentas públicas) se situaron por debajo del 2 % del PIB. Nueve países de la UE no tenían este tipo de responsabilidades. Portugal tuvo el mayor porcentaje (1,2 % del PIB), seguido de Eslovaquia (1,0 %) y Letonia (0,6 %). Estos pasivos de APP se deben principalmente a proyectos de autopistas.