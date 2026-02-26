Los ministros de Sanidad de la Unión Europea celebraron este jueves una reunión informal en Nicosia, en el marco de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea ejercida por Chipre. Durante la reunión, se pidió avanzar en la creación de un Centro Europeo de Excelencia Clínica para Productos Farmacéuticos, reforzar la agenda de salud mental con un enfoque inclusivo, especialmente en la población joven, y acelerar la implementación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

El encuentro reunió a los responsables de salud de los Estados miembros, a representantes de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, al comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, al director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos y al director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud.

El ministro de Salud chipriota, Neophytos Charalambides, explicó que la reunión permitió un intercambio centrado en la creación de un Centro Europeo de Excelencia Clínica para Productos Farmacéuticos, el refuerzo de la agenda de salud mental con atención a la juventud y la aplicación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

Sobre la iniciativa de la Presidencia chipriota para establecer un Centro Europeo de Excelencia Clínica no vinculante para productos farmacéuticos, Charalambides señaló que los Estados miembros reconocieron la necesidad de una mayor coordinación científica a escala europea ante la innovación terapéutica y la complejidad de la evidencia clínica.

Indicó que el Centro “podría facilitar la adopción coherente de evaluaciones clínicas conjuntas, mejorar la interpretación de la evidencia emergente y promover un diálogo científico estructurado entre los Estados miembros”.

Aclaró que se trata de un mecanismo complementario y no vinculante que respetará las competencias nacionales en materia de precios, reembolso y organización sanitaria.

Los ministros subrayaron que el funcionamiento del Centro requerirá un modelo de gobernanza definido y una delimitación de responsabilidades respecto a las autoridades nacionales de evaluación de tecnologías sanitarias y a la Agencia Europea de Medicamentos. Según el ministro, se invitó a continuar las consultas técnicas para concretar su mandato y estructura.

Los responsables europeos de Sanidad abordaron la salud mental y la inclusión, especialmente en la población joven. Charalambides indicó que “sería una omisión significativa hablar sobre la salud mental de los jóvenes sin felicitar al Comisario por la adopción, el 10 de febrero de 2026, del Plan de Acción de la Comisión Europea contra el Ciberacoso”.

Detalló que el debate se basó en las conclusiones de la conferencia de alto nivel celebrada en Nicosia en enero de 2026 y que se exploraron vías para apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de servicios comunitarios de carácter preventivo.

Los ministros coincidieron en que la inclusión debe integrarse en todo el continuo de la salud mental y destacaron la necesidad de avanzar en la detección temprana, la promoción en el ámbito escolar y la participación de los jóvenes en el diseño de políticas. También señalaron la importancia de mejorar la coordinación entre los sectores sanitario, educativo y social.

Espacio Europeo de Datos Sanitarios

La presidencia chipriota destacó la relevancia de la interoperabilidad y del uso de datos a gran escala para la innovación y la elaboración de políticas basadas en evidencia. Charalambides indicó que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios “tiene un potencial transformador para la prestación de servicios de salud, la investigación y la salud pública, al permitir el uso seguro, interoperable y confiable de los datos sanitarios a través de las fronteras”.

Las delegaciones compartieron evaluaciones preliminares sobre el grado de preparación nacional y señalaron diferencias en el avance. Se subrayó la necesidad de adoptar actos de ejecución y normas técnicas, así como de establecer mecanismos de gobernanza con autoridades nacionales designadas y participación activa en el órgano de coordinación europeo.

En materia de inteligencia artificial, los ministros consideraron que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios puede servir de base para aplicaciones en el ámbito clínico y de salud pública, siempre que se garanticen la protección de datos y la supervisión correspondiente. También identificaron retos vinculados a la financiación, las infraestructuras digitales y la coordinación a nivel nacional.

La presidencia anunció la convocatoria de una reunión técnica en Chipre para abordar cuestiones operativas y fomentar el intercambio entre Estados miembros. Según Charalambides, los debates proporcionaron una base política para continuar el trabajo técnico en los próximos meses en el marco del desarrollo de la Unión Europea de la Salud.